Wiceminister Rabenda w RDC: 90 procent gmin zadeklarowało przystąpienie do programu dystrybucji węgla Cyryl Skiba 09.11.2022 14:27 Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda, który był gościem "Polityki w Południe" powiedział, że 90 procent gmin zadeklarowało przystąpienie do programu dotyczącego dystrybucji węgla w preferencyjnych cenach.

Wiceminister Karol Rabenda o programie dystrybucji węgla (autor: RDC)

- Na wczoraj, bo to jeszcze niepełne dane, na stronie ciepło.gov.pl, gdzie gminy miały się rejestrować i miały zgłaszać swoją chęć, to na około 2,5 tys. gmin mamy 2 tys. zgłoszeń. Praktycznie doliczając jeszcze wczorajszy dzień, można powiedzieć, że ten system będzie powszechny - mówił wiceminister





- Wprost odmów samorządów jest niewiele. To są pojedyncze przypadki i z jednej strony to są przypadki, jak w Poznaniu, gdzie wprost jest deklaracja, że to jest z powodów politycznych. Czy to są małe samorządy, które albo będą współpracowały z innymi samorządami, albo się zdecydowały na taką formę, że operatorem w danej gminie będzie podmiot prywatny- dodał.







Zgodnie z podpisaną przez prezydenta ustawą, gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel za maksymalnie 1 500 złotych za tonę, a sprzedawać go mieszkańcom za nie więcej niż 2 000 złotych za tonę.



Uchwalone przepisy umożliwiają włączenie się gmin w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach członkom wspólnot lokalnych oraz rozstrzygną problem jego zakupu przez gospodarstwa domowe znajdujące się pod jednym adresem w odrębnych lokalach.

