Wiceminister obrony w RDC: "Jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż inne kraje, trwa drugi wyścig zbrojeń" Mariusz Niedźwiecki 14.12.2022 16:05 Wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa odniósł się dziś na naszej antenie do wypowiedzi niektórych polityków opozycji, że po ewentualnie wygranych wyborach będą chcieli sprawdzić podpisane przez Polskę kontrakty zbrojeniowe.

Marcin Ociepa w RDC (autor: RDC)

Marcin Ociepa krytycznie ocenia polityków opozycji, którzy chcą sprawdzać polskie kontrakty zbrojeniowe.

- Trwa drugi wyścig zbrojeń, sloty produkcyjne są zajęte. To, że Polska była w stanie zamówić tak dużo sprzętu przed wybuchem wojny jeszcze, ale także tuż po wybuchu wojny zawdzięczamy ciężkiej pracy wielu ludzi na czele z premierem Mariuszem Błaszczakiem, który latał do Korei, latał do Stanów Zjednoczonych i ileś tych slotów udało się dla nas zarezerwować. Jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż inne państwa, które obecnie próbują się zbroić, ale nawet nie mają, gdzie tego sprzętu zakupić - mówił wiceminister.

Na początku grudnia do Polski trafił sprzęt wojskowy z Korei Południowej, to czołgi K2 i armatohaubice K9.

We wrześniu MON podpisał też umowy na zakup 30 Rosomaków, kilkuset pojazdów ciężarowych i rozwój systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Wcześniej wojsko zamówiło też m.in. drony Gladius i samoloty FA-50.

