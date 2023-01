W. Kraska: w 9 dni blisko 390tys. zakażeń i podejrzeń grypy 03.01.2023 14:44 389 tysięcy zakażeń i podejrzeń zakażenia grypą - to bilans ostatnich dziewięciu dni. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska po posiedzeniu sztabu kryzysowego przedstawił aktualną sytuację, związaną z zachorowaniami na grypę. Zapadalność na tę chorobę wzrosła ze 111 do 113 osób na 100 tysięcy.

Wiceminister Waldemar Kraska o grypie (autor: PAP/Tomasz Gzell)

Wiceminister podkreślił, że spadła liczba chorych na grypę dzieci. - Widzimy, że okres międzyświąteczny przyczynił się do tego, że te infekcje szczególnie na grypę, ale także na RSV wśród tych najmłodszych występują nie w takim nasileniu, jak to było w poprzednim okresie - powiedział Waldemar Kraska. Dodał, że "obserwujemy, i to jest wymierna w tej chwili wartość, zmniejszoną liczbę dzieci i młodzieży hospitalizowanych w oddziałach pediatrycznych, to jest w porównaniu do poprzedniego tygodnia o ponad 400 osób mniej w naszym kraju".

Potrójne testy

Wiceminister zaznaczył, że resort zdrowia czeka na rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczącą potrójnych testów, które wykrywają zakażenie grypą, COVID-19 i RSV. - Chcemy, żeby te testy były szeroko dostępne - mówi Waldemar Kraska. - One będą refundowane w poradniach lekarzy rodzinnych, nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił za ten test, ale także będzie płacił za wykonanie tego testu - dodał.

Dostępność leków w aptekach

Wiceminister mówił, że resort na bieżąco monitoruje dostępność antybiotyków i leków przeciwwirusowych w aptekach. - Informacje, które otrzymujemy, są takie, że ten asortyment, jeżeli chodzi o antybiotyki i leki przeciwwirusowe, w zależności oczywiście od preparatu, to jest od dwóch do czterech miesięcy przy takim zapotrzebowaniu, jak w tej chwili hurtownie te leki posiadają - mówił Waldemar Kraska.

- Oczywiście zdarzają się takie miejsca, gdzie chwilowo tego antybiotyku czy leku przeciwwirusowego nie będzie, ale mamy na przykład informację ze strony firm, które produkują leki przeciwwirusowe, że zwiększą dostawy do naszego kraju - dodał wiceminister.

