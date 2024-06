Nie żyje bohater bitwy o Monte Cassino. Stosław Kowalski zmarł w wieku 102 lat RDC 11.06.2024 18:46 W wieku 102 lat zmarł w Buenos Aires Stosław Kowalski, jeden z ostatnich żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, uczestnik bitwy o Monte Cassino.

Nie żyje Stosław Kowalski (autor: GOV)

Major Stosław Kowalski był jednym z ostatnich weteranów II wojny światowej, uczestników bitwy o Monte Cassino w 1944 r., która otworzyła aliantom drogę do Rzymu. Miesiąc temu mjr Kowalski wziął udział w obchodach rocznicowych, które odbyły się we Włoszech i w Polsce.

„Walcząc i ginąc na Monte Cassino, całym sercem oddani byliśmy Polsce. Z tego jestem dumny, ale jestem też szczęśliwy, że żyję i mogę tam jeździć, bo zdaję sobie sprawę z tego, że w moim wieku to już nie jest łatwe. Walczyliśmy o to, żeby Polska była wolna” – powiedział Stosław Kowalski, w jednym z ostatnich udzielonych wywiadów.

Stosław Kowalski urodził się 21 lipca 1922 r. Podczas II wojny światowej został deportowany do ZSRS. Po opuszczeniu Rosji sowieckiej walczył z Niemcami we Włoszech jako żołnierz 2. Korpusu Polskiego, w 5. Kresowym Pułku Artylerii Przeciwlotniczej i 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Po wojnie wyemigrował do Argentyny.

Został uhonorowany m.in. Medalem „Pro Patria”, Medalem „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” i Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Informację o śmierci mjr. Kowalskiego zamieszczona na stronach rządowych oraz w mediach społecznościowych Instytutu Pamięci Narodowej.

🏴 Z żalem zawiadamiamy, że w wieku 102 lat w Buenos Aires odszedł Stosław Kowalski, bohater bitwy o Monte Cassino.



Został uhonorowany Medalem „Pro Patria” i Medalem „Obrońcy Ojczyzny 1939–1945”.



👤 W 2023 r. Stosław Kowalski podzielił się z nami swoimi wspomnieniami.



🎧… pic.twitter.com/Ecx30pzvZw — Instytut Pamięci Narodowej (@ipngovpl) June 11, 2024

Czytaj też: Wręczono nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”. Kto został uhonorowany?