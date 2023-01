„Silny dolar nie pomógł złotówce”. Ekspert o polskiej walucie w 2023 Przemysław Paczkowski 02.01.2023 10:33 To był trudny rok dla polskiej złotówki – kursy walut rekordowo szły w górę. Głównie w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Euro przebiło barierę 5 złotych, a dolar rozpoczął swoją wycieczkę w górę od pułapu 3,90. Ponadto inflacja powodowała utratę siły nabywczej pieniądza.

Co z złotówką w 2023 roku? (autor: Pixabay)

– Silny dolar nie pomógł naszej walucie – mówi Radiu dla Ciebie ekspert firmy Tavex Tomasz Gessner. – Wyraźne podbicie zmienności złotego miało związek z takimi czynnikami jak wzrost awersji do ryzyka w regionie po rozpoczęciu wojny za naszą wschodnią granicą. Do tego cały świat mierzył się z rekordową inflacją, a podnosząca w rekordowym tempie stopy procentowe rezerwa federalna zapewniła silny przepływ kapitału w stronę dolara – wyjaśnia.

Trudno też powiedzieć, jaki dla złotówki będzie rok 2023. – Po stronie czynników mogących ją ustabilizować lub wzmocnić wymienić można słabnącą w Stanach Zjednoczonych, ale ostatnio i w Polsce presję inflacyjną. Z kolei w zakresie krajowej polityki monetarnej wszystko wskazuje na to, że obecny cykl wzrostu stóp procentowych dobiegł już do końca – wskazuje ekspert.

Złotówka zdaniem ekspertów otrzymywała ciosy z wielu stron. Do szybko rosnącej inflacji doszła reakcja Rady Polityki Pieniężnej, która dopuściła do zejścia stopy realnej do ponad 11 proc.

