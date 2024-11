Sejm zajmie się dziś zmianami w składce zdrowotnej, zamrożeniem cen prądu i wolną Wigilią RDC 27.11.2024 04:31 Sejm zajmie się dziś rządowymi projektami ustaw w sprawie obniżenia składki zdrowotnej oraz zamrożenia cen energii. Posłowie będą też pracować nad projektem Lewicy zakładającym, że Wigilia będzie dniem wolnym od pracy.

Sejm (autor: Sejm RP)

Obecne posiedzenie Sejmu rozpoczęło się w miniony wtorek i zostało przerwane w piątek. Środa jest ostatnim, dodatkowym dniem tego posiedzenia.

Jakie zmiany w składce zdrowotnej?

Według wstępnego harmonogramu prac w środę posłowie zajmą się jednym z dwóch rządowych projektów ws. składki zdrowotnej. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia, przewiduje, że przychody ze sprzedaży środków trwałych (np. nieruchomości) nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej.

Wejście w życie przepisów wynikających ze zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych planowane jest na 1 stycznia 2025 r.

Autopoprawka do tego projektu, przygotowana przez Ministerstwo Finansów, zakłada zmniejszenie od 2025 r. minimalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Według rządu na zmianie skorzysta ok. 934 tys. przedsiębiorców: osoby o najniższych dochodach lub stracie zaoszczędzą dzięki temu do ok. 105 zł miesięcznie.

Rząd zapewnia, że w budżecie na 2025 r. zarezerwowano środki, które mają wyrównać wpływy do NFZ zmniejszone po obniżeniu składki zdrowotnej. Zaznaczono, że koszt tego rozwiązania dla budżetu państwa to ok. 945 mln zł.

Drugi rządowy projekt jest szerszy i zakłada obniżkę składki zdrowotnej dla części przedsiębiorców od 2026 r.

Produkcja amunicji i ochrona środowiska

Sejm ma również przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zapewnieniu finansowania działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji. Nowe przepisy tworzą podstawy prawne dla przekazania do Funduszu Inwestycji Kapitałowych środków, które będą przeznaczone na dokapitalizowanie spółek odpowiedzialnych za produkcję amunicji. Na ten cel Fundusz Inwestycji Kapitałowych uzyska ok. 3 mld zł.

Sejm będzie też pracował nad rządowym projektem nowelizacji Prawa ochrony środowiska, zgodnie z którym miasta o liczbie mieszkańców równej i większej niż 20 tys. będą musiały obligatoryjnie przygotować plany adaptacji do zmian klimatu. Aglomeracje te będą musiały również uwzględnić aspekt adaptacji do zmian klimatu w dokumentach strategicznych, w tym dotyczących planowania przestrzennego miast. Miasta, które mają co najmniej 20 tys. mieszkańców i do tej pory jeszcze nie mają opracowanych planów adaptacji, będą musiały je opracować i przyjąć do 2 stycznia 2028 roku.

Mrożenie cen prądu

Posłowie będą też debatować nad rządowym projektem ustawy o mrożeniu cen prądu. Chodzi o projekt noweli ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku.

Zgodnie z projektem, mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną na dotychczasowym poziomie 500 zł za MWh netto będzie przedłużony do 30 września 2025 r. Cena maksymalna ma obejmować wyłącznie odbiorców w gospodarstwach domowych, nie przewiduje się przedłużenia mechanizmu ceny maksymalnej 693 zł za MWh dla JST, podmiotów użyteczności publicznej oraz małych firm. Ze wsparcia wyłączone zostaną te gospodarstwa domowe, które zdecydowały się na oferty sprzedawców z ceną dynamiczną energii, dostępne od lata 2024 r.

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji projektu, koszt rozwiązań osłonowych dla gospodarstw domowych do 30 września 2025 r. ma wynieść 3,582 mld zł, a dodatkowo 398 mln w 2026 r. z tytułu późniejszego rozliczania rekompensat. W sumie to 3,98 mld zł.

W tym samym punkcie Sejm ma się zająć też obywatelskim projektem ustawy ws. zamrożenia cen energii. Inicjatywę obywatelską "Stop podwyżkom" wspiera PiS. Do końca czerwca dla uprawnionych odbiorców ceny energii elektrycznej były zamrożone na poziomie 412 zł za MWh, a gazu - na poziomie 200,17 zł za MWh. W związku tym, że 1 lipca zakończyło się obowiązywanie tarcz energetycznych, posłowie PiS zbierali podpisy pod obywatelskim projektem ustawy potocznie nazywanym "Stop podwyżkom". Celem projektu, który wpłynął do Sejmu w czerwcu, było utrzymanie cen gazu i energii na poziomie sprzed 1 lipca.

Wigilia wolna od pracy?

Posłowie rozpatrzą też projekt ustawy Lewicy, zakładającym, że Wigilia - 24 grudnia - będzie dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których obecnie – zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta – jest to dzień roboczy do godziny 14.

Za ustanowieniem Wigilii, jako dnia wolnego od pracy są związki zawodowe: Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Szef "S" Piotr Duda wskazywał, że Solidarność "od lat stoi na stanowisku, że Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy". Przeciwko temu rozwiązaniu opowiadają się pracodawcy, którzy argumentują, że nie powinni być zaskakiwani, jeśli chodzi o prawo.

Jako "złe rozwiązanie" określił pomysł wolnej Wigilii minister finansów Andrzej Domański. "Policzyliśmy w Ministerstwie Finansów, że to koszt dla gospodarki na poziomie ok. 4 mld zł, a dla budżetu na poziomie 2,3 mld zł" - powiedział.

Pomysłu broni ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. "Z całym szacunkiem do wyliczeń ministra finansów, nie możemy Wigilii traktować tak samo, jak każdego zwykłego wtorku, który uczynilibyśmy dniem wolnym od pracy" - wskazała szefowa MRPiPS, podkreślając że takiego rozwiązania oczekują Polacy. Według ministry, wolna Wigilia jest możliwa jeszcze w tym roku - wszystko zależy od tempa prac w parlamencie.

Sejm będzie też pracował nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Projekt dotyczy możliwości wydania przez Ministra Klimatu i Środowiska rozporządzenia, które ustali odrębne ceny maksymalne dla różnych obszarów lub grup obszarów morskich farm wiatrowych.

Późnym wieczorem zaplanowano blok głosowań nad rozpatrzonymi projektami.

