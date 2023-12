Sejm za ustawą okołobudżetową na 2024 rok RDC 21.12.2023 10:37 Sejm w czwartek uchwalił ustawę okołobudżetową na 2024 r., która wprowadza m.in. regulacje podnoszące dotacje dla samorządów. Przepisy zakładają, że od 1 stycznia 2024 r. wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 30 proc., a nauczycieli początkujących o 33 proc.

Sejm (autor: PAP/Piotr Nowak)

W czwartek Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Za było 244 posłów, przeciw było 22, wstrzymało się 11.

Ustawa określa wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 r. dla nauczycieli o 30 proc., a dla nauczycieli początkujących o 33 proc. W ustawie zawarto także dotację na podwyżki dla nauczycieli z przedszkoli.

Zwiększa też środki dla samorządów o 3,2 mld zł i wskazuje inny sposób podziału subwencji rozwojowej, niż wynika to z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Subwencja w 60 proc. dzielona jest w oparciu o liczbę mieszkańców, z odpowiednimi limitami minimum dla każdej jednostki. Druga część, czyli 40 proc., dzielona jest według należnych PIT-ów za 2021 r.

Inne rozwiązania umożliwiają przekazywanie skarbowych papierów wartościowych uczelniom – do kwoty 2 mld zł, kolejom – 1,1 mld zł, ministrowi ds. cyfryzacji na wsparcie inwestycji półprzewodnikowych – do 3,5 mld zł, ministrowi właściwemu ds. kopalni do 7 mld zł na przekazanie pieniędzy na kapitał spółkom górniczym.

Nowe przepisy umożliwiają przekazanie ministrowi kultury do 1 mld zł na podwyższenia kapitału spółek publicznego radia i telewizji oraz do 1,95 mld zł w celu zrekompensowania utraconych przez te jednostki wpływów z abonamentu. Łącznie jest to blisko 3 mld zł.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

