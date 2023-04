Przymrozki w całej Polsce. Ostrzeżenia IMGW nawet do piątku RDC 03.04.2023 21:22 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla wszystkich powiatów w kraju ostrzeżenia przed przymrozkami. Będą one obowiązywać przez kilka dni, temperatura może spaść do -8 stopni.

Przymrozki w całej Polsce. Ostrzeżenia IMGW nawet do piątku (autor: pixabay)

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej zera. Temperatura minimalna wyniesie od -4 do -1, lokalnie możliwy spadek do -6, przy gruncie od -6 do -2, lokalnie około -8 stopni" - poinformował w poniedziałek IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące będą obowiązywać przez kilka dni. Najwcześniej ma się ocieplić we wschodniej części województwa lubelskiego - już w środę. Dla przeważającej części kraju ostrzeżenia wydano do czwartku, a dla południowych krańców podkarpackiego i małopolskiego aż do piątku.

⚠️UWAGA⚠️



‼️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW‼️



➡️PRZYMROZKI 👨‍🌾



W całym kraju przez najbliższe kilka dni prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0°C. Lokalnie przy gruncie spadki do -8°C, -10°C.



➡️Szczegóły: https://t.co/KWaDyE9hQg pic.twitter.com/YoQohtcoBj — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 3, 2023

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czytaj też: Polski sprzęt zbada księżyce Jowisza. „To osiem lat samej podróży”