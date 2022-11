Przemoc seksualna w przewozach "na aplikację". A. Gajewska: jeśli do końca roku nie będzie nowelizacji przepisów, sama zaproponuję zmiany Mariusz Niedźwiecki 10.11.2022 14:50 Jeśli do końca roku nie powstanie nowelizacja kodeksu drogowego, złożę własną propozycję zmian - mówiła w audycji "Polityka w południe" Aleksandra Gajewska. Posłanka Koalicji Obywatelskiej od dłuższego czasu alarmuje o przypadkach przemocy seksualnej wobec kobiet w przewozach z aplikacji na telefon. Interweniowała w tej sprawie w Ministerstwie Sprawiedliwości i policji.

Aleksandra Gajewska (autor: RDC)

- Potrzeba zmiany przepisów - mówiła Gajewska na antenie RDC. - Namawiam wszystkich do tego, żeby wprowadzić zmiany i natychmiast działać. Jeśli te zmiany nie zostaną zaproponowane do końca tego roku, ja, jako przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej, będę składała propozycję projektu nowelizacji tej ustawy - wskazała.



Wśród koniecznych zmian jest m.in. większa weryfikacja kierowców, nowe zasady wydawania licencji i oraz większa odpowiedzialność przewoźników.

Dowodem na skalę problemu mają być dane z Prokuratury Krajowej.

- W latach 2016-2022 było prowadzonych 69 postępowań, właśnie jeśli chodzi o przemoc seksualną w taksówkach i tylko w tym roku, od początku tego roku, są 32 postępowania. To pokazuje, z jak poważną skalą zjawiska mamy do czynienia. My nie możemy mówić o tym, że coś powinno się zrobić. Te działania muszą nastąpić natychmiastowo - tłumaczyła Gajewska.



Według Gajewskiej, 80 proc. kobiet doświadczających przemocy na tle seksualnym, nie zgłasza tego organom ścigania.

Firmy oferujące kursy z aplikacji tłumaczą, że oferują jedynie przejazd, korzystają z pośredników i nie zatrudniają kierowców bezpośrednio u siebie. Niektóre wprowadzają usługę przejazdów prowadzonych przez kobiety, by pasażerki czuły się bezpieczniej.