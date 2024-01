Prokuratura zawiesiła śledztwo ws. wybuchu rakiety w Przewodowie RDC 23.01.2024 14:56 Prokuratura Krajowa poinformowała we wtorek, że zawiesiła śledztwo dotyczące wybuchu rakiety w Przewodowie w województwie lubelskim. W wyniku eksplozji zginęło dwóch mężczyzn. Doszło do tego 15 listopada 2022 roku.

Prezydent Andrzej Duda odwiedził Przewodów gdzie doszło do eksplozji rakiety (autor: KGP/Twitter)

Prokuratura zawiesiła śledztwo ws. wybuchu rakiety w Przewodowie. "Śledztwo dotyczące eksplozji rakiety w Przewodowie zostało zawieszone z uwagi na długotrwałą przeszkodę uniemożlwiającą dalsze prowadzenie postępowania polegającą na oczekiwaniu na wykonanie wniosków skierowanych o międzynarodową pomoc prawną" - poinformował we wtorek dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Do wybuchu pocisku we wsi Przewodów w woj. lubelskim, leżącej blisko granicy polsko-ukraińskiej, doszło 15 listopada 2022 roku, w dniu, w którym siły rosyjskie przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę. Eksplozja zabiła dwóch mężczyzn: 59-letniego traktorzystę i 60-letniego kierownika magazynu.

Ukraińska rakieta

Jak później informowały polskie władze, na teren suszarni zbóż spadła najprawdopodobniej rakieta ukraińskiej obrony powietrznej i wszystko wskazuje na to, że to wynik nieszczęśliwego wypadku. Pod koniec września ubiegłego roku ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekazywał z kolei, że z ustaleń śledztwa wynika, że była to rakieta ukraińska.

Postępowanie w sprawie wybuchu prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Na miejscu pracowali prokuratorzy Mazowieckiego i Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, Prokuratury Regionalnej w Lublinie, Prokuratury Okręgowej w Zamościu, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, ABW, CBŚP, żołnierze, a także biegli, w tym z Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia w Zielonce i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, pirotechnicy oraz amerykańscy eksperci. W oględzinach miejsca eksplozji brali udział również ukraińscy eksperci.

