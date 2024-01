Prezydent: ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest w mocy RDC 10.01.2024 12:13 Prezydent Andrzej Duda powiedział, że ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z 2015 roku jest w mocy. Podczas oświadczenia dla mediów prezydent podkreślił, że jego stanowisko w tej sprawie jest niezmienne. Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych oraz jego były zastępca zostali aresztowani we wtorek po tym, jak 20 grudnia zostali skazani prawomocnym wyrokiem ws. afery gruntowej.

Prezydent Andrzej Duda (autor: PAP/Marcin Obara)

Prezydent odnosząc się do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy we wtorek zostali zatrzymani przez policję do odbycia kary więzienia, podkreślał, że dokonane przez niego ułaskawienie byłych szefów CBA w 2015 r. było potwierdzone następnie orzeczeniem sądu okręgowego, a następnie trzema orzeczeniami TK, który uznał jego prawidłowość.

- Było, jak mówią dzisiaj, podręcznikowe albowiem ten model ułaskawienia był opisany w podręcznikach dla studentów wydziałów prawa - powiedział.

- Dlatego cały czas przez ostatnie miesiące, tygodnie i ostatnie dni stałem i stoję na stanowisku, że panowie ministrowie i ich współpracownicy zostali przez Prezydenta RP ułaskawieni w 2015 roku całkowicie zgodnie z konstytucją, że ułaskawienie to jest w mocy, skuteczne, a tym samym, że panowie ministrowie - dziś posłowie wybrani w ostatnich wyborach parlamentarnych - posiadają swoje mandaty i jakiekolwiek próby pozbawienia ich tych mandatów w istocie są nielegalne. Stałem na tym stanowisku i stoję na tym stanowisku, nic się tutaj nie zmienia - podkreślił prezydent.

„Ludzie krystalicznie uczciwi”

- Panowie ministrowie zostali zatrzymani i obecnie są w areszcie. Nie chce tutaj się rozwodzić na temat tego, jak to się odbyło, bo kiedy słyszę, że ta sprawa nie jest polityczna, to mam uśmiech na twarzy - zaznaczył prezydent.

W ocenie Andrzeja Dudy działanie sądów i nowej koalicji rządzącej w tej sprawie jest błyskawiczne i natychmiastowe. - Chciałbym zapytać moich rodaków, kiedy widzieli taką gorliwość w działaniu sądów i organów ścigania w polskim państwie. Żeby w takim tempie działały sądy, dosłownie z godziny na godzinę następowała zmiana sędziów, wyznaczenie nowych sędziów, żeby podejmowano działania, kiedy wyrok jest wydany czy postanowienie jeszcze nie ma w ogóle uzasadnienia - powiedział.

- Jestem osobiście głęboko wstrząśnięty, że zamknięto do więzienia ludzi, którzy - nie mam żadnych wątpliwości - są krystalicznie uczciwi, przede wszystkim znany powszechnie minister Mariusz Kamiński - oświadczył prezydent.

Duda mówił, że Kamiński i Wąsik to ludzie, "którzy zawsze walczyli o wolną Polskę, którzy walczyli o nią również przed 89. rokiem jako ludzie bardzo młodzi , a potem chcieli po prostu uczciwego i sprawiedliwego państwa i uważali, że prawo musi być egzekwowane w sposób zdecydowany".

Afera gruntowa

W marcu 2015 r. Kamiński i Wąsik - były szef CBA i jego zastępca - zostali skazani nieprawomocnie na kary 3 lat więzienia i 10-letni zakaz zajmowania stanowisk publicznych za przekroczenie uprawnień w związku z akcją CBA dotyczącej tzw. afery gruntowej. W procesie byłych szefów CBA sąd uznał, że Kamiński zaplanował i zorganizował prowokację CBA, choć brak było podstaw prawnych i faktycznych do wszczęcia akcji CBA w resorcie rolnictwa, kierowanym przez wicepremiera Andrzeja Leppera. Skazanych nieprawomocnie byłych szefów CBA ułaskawił jeszcze w 2015 r. prezydent Duda.

Sprawa wróciła na wokandę w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego z czerwca 2023 r. SN w Izbie Karnej, po kasacjach wniesionych przez oskarżycieli posiłkowych, uchylił umorzenie sprawy b. szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowanym przez prezydenta prawem łaski i przekazał sprawę SO do ponownego rozpoznania.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności.

Czytaj też: Kamiński i Wąsik w rękach policji. KSP: osoby zostały zatrzymane