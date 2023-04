Prezydent RP: mimo wojny obroty handlowe Polski z Ukrainą są rekordowe RDC 05.04.2023 18:53 Mimo wojny obroty Polski z Ukrainą są rekordowe, jesteśmy największym partnerem handlowym Ukrainy i wierzę, że tak właśnie pozostanie - powiedział w środę podczas Polsko–Ukraińskiego Forum Gospodarczego prezydent Andrzej Duda.

Prezydent RP: mimo wojny obroty handlowe Polski z Ukrainą są rekordowe (autor: PAP/Paweł Supernak)

W środę w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskim w Warszawie odbywa się Polsko–Ukraińskie Forum Gospodarcze z udziałem prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełeńskiego.

Podczas swojego wystąpienia prezydent Duda zaznaczył, że mimo wojny zorganizowane zostało normalne forum biznesowe polsko-ukraińskie. - Patrzymy nie tylko na to, co dzieje się tu i teraz na Ukrainie, ale patrzymy też na to, co będzie w przyszłości. To jest zwykłe forum, bo głęboko wierzymy w zwycięstwo Ukrainy. Ukraina zwycięży, będzie się normalnie rozwijać. (...) Ukraina będzie odbudowana naszymi wspólnymi siłami, piękniejsza, nowocześniejsza, nowa, zmodernizowana, gotowa do dynamicznego rozwoju, korzystająca ze swojego ogromnego potencjału. Wierzę w to głęboko, że taka będzie Ukraina, waszymi i naszymi siłami, także dzięki wsparciu wspólnoty dobrej woli, wspólnoty państw Zachodu - powiedział Andrzej Duda.

- Przed wojną na Ukrainie działało ponad tysiąc polskich firm, a setki tysiące ukraińskich firm działało na polskim rynku, miały kontrakty z polskimi firmami, dostarczały do Polski różne towary. Dzisiaj, mimo wojny, obroty Polski z Ukrainą są rekordowe, dzisiaj jesteśmy największym partnerem handlowym Ukrainy. Wierzę, że tak właśnie pozostanie. Pozostanie tak, dlatego, że kierunek Ukrainy jest - zgodnie z wolą jej społeczeństwa - ku Zachodowi, wspólnocie Europy, Unii Europejskiej, krajom demokracji i wolności. To jest kierunek, w którym z całą pewnością będzie podążała suwerenna Ukraina - zaznaczył prezydent.

Zwracając się do przedsiębiorców wyraził nadzieję, że zaangażują się w odbudowę Ukrainy i zadeklarował, że polskie władze będą starać się stworzyć im najlepsze warunki rozwoju i warunki współpracy.

- Chcielibyśmy, byście także po wojnie współdziałali, realizowali i zakładali biznesy. Mam nadzieję, że fizycznej granicy po tej wojnie między Polską a Ukrainą nie będzie, zwłaszcza kiedy Ukraina stanie się częścią UE - podkreślił prezydent. Dodał, że potencjał współpracy między Polską a Ukrainą jest gigantyczny.

- Temu służy to forum: byście rozmawiali, poznali się, snuli wspólne plany, byście myśleli o przyszłych inwestycjach - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podziękował też przedsiębiorcom, którzy od ponad roku wspierają Ukraińców, poprzez m.in. prywatne donacje czy pomoc zawożoną na Ukrainę firmowymi i prywatnymi samochodami.

Polski biznes zaproszony do Ukrainy

Ukraina i Polska są w stanie napełnić nową, bezpieczną i technologiczną treścią całą przestrzeń między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Nasz potencjał gospodarczy, energetyczny, społeczny, humanitarny i kulturalny w przestrzeni bałtycko-czarnomorskiej, zapewni dziesięciolecia wzrostu dla naszych narodów, dla całej Europy i każdego naszego partnera - podkreślił podczas Forum Wołodymyr Zełenski.

Prezydent przyznał, że są pewne trudne sprawy między Polską, a Ukrainą, ale - w jego przekonaniu - te trudności nie są wielkie w perspektywie naszej przyszłej współpracy. Jednocześnie zaprosił polski biznes "do odbudowy Ukrainy, do odbudowy przyszłości Ukrainy".

Wołodymyr Zełenski podczas forum zwrócił uwagę, że kiedy jechał do Warszawy widział po drodze wiele ciężarówek, które kierowały się w stronę jego kraju. Podkreślił, że był to bardzo optymistyczny widok świadczący o tym, że polski biznes współpracuje z Ukrainą i wierzy w ten kraj. Jego zdaniem świadczy to o tym, że jego kraj ma przyszłość.

Prezydent podziękował polskim przedsiębiorcom za wsparcie Ukrainy, że mimo zagrożenia związanego z rosyjską agresją, polskie firmy kontynuują swoją działalność na Ukrainie także w jej wschodnich regionach. - Wdzięczny jestem za każde pracujące przedsiębiorstwo, za każde miejsce pracy, które tworzy dobrobyt Ukraińców i Polaków - zaznaczył.

Zełenski dodał, że chciałby również wyróżnić polski biznes, który porzucił rynek rosyjski. - Dziękuję wam za to, że jesteście ludzcy a nie pragmatyczni (...) Jest to inwestycja w naszą wspólną przyszłość i wspólne zwycięstwo nad rosyjską agresją - zaznaczył.

Czytaj też: W. Zełenski w Warszawie. Współpraca przy odbudowie Ukrainy i porozumienie ws. wytwarzania amunicji czołgowej