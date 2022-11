Prezydent: niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją pielęgnować RDC 11.11.2022 10:15 Niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Niepodległość trzeba pielęgnować. O suwerenności trzeba pamiętać, trzeba o niej myśleć, żeby pozostać suwerennym - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Prezydent odznaczył Orderem Orła Białego dominikanina, teologa i pisarza, o. Jacka Salija. Wyróżnił też Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski satyryka Jana Pietrzaka oraz ks. Jana Sikorskiego.

Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe (autor: KPRP/Twitter)

- Kiedy Rzeczpospolita (...) jest wolna, rzeczywiście suwerenna i niepodległa, to największa służba, jaką można dla niej czynić to między innymi jest kształtowanie postaw. Takich, które będą umiały ją utrzymać. Takich, które będą umiały ją rozwijać we właściwym kierunku. Takich, które będą powodowały, że także i kolejne młode pokolenia będą o Polsce pamiętały i o swoim obowiązku - powiedział w piątek prezydent Duda w Belwederze.

Jak wskazał, gdyby dzisiaj mogło do nas przemówić z zaświatów wielu bohaterów niepodległości, "tych, którzy ginęli na różnych frontach, po to, by odzyskać wolną, suwerenną i nieodległą Polskę, to wielu postaw nie byliby w stanie zrozumieć".

- Przez to, że poczucie, w jakimś sensie zagrożenia niebytem własnej ojczyzny, kiedy się ją rzeczywiście ma - zanika, nie myśli się o tym w ogóle. Po prostu jest. A niepodległość nie jest dana raz na zawsze. A niepodległość trzeba pielęgnować. O suwerenności trzeba pamiętać. Trzeba o niej myśleć, żeby pozostać suwerennym - podkreślił prezydent.

Wręczone odznaczenia

Ojciec Jacek Salij został odznaczony Orderem Orła Białego w "uznaniu zasług znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za odważne i ofiarne niesienie posługi kapłańskiej w PRL, za wspieranie dążeń wolnościowych i wytrwałe formowanie sumień w duchu wartości chrześcijańskich, za wybitne osiągnięcia naukowe i twórcze".

Eugeniusz Salij, znany pod zakonnym imieniem Jacek, święcenia kapłańskie otrzymał 25 grudnia 1966 r. W latach 1971–83 był duszpasterzem sekcji kultury Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W 1975 r. podpisał "List 59" - sprzeciw wobec planowanych zmian w Konstytucji PRL. 20 sierpnia 1980 r. podpisał apel 64 uczonych, pisarzy i publicystów skierowany do władz komunistycznych PRL o podjęcie dialogu ze strajkującymi robotnikami. W latach 1982–89 działał w podziemnej Radzie Edukacji Narodowej. W 1988 został członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność".

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla Rzeczypospolitej oraz za osiągnięcia w twórczości artystycznej i kształtowanie postaw patriotycznych odznaczony został Jan Pietrzak - artysta estradowy, aktor, piosenkarz, publicysta i satyryk.

Odznaczony również Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski został ks. Jan Sikorski. Wyróżnienie przyznano w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, za zaangażowanie w dzieło opieki duszpasterskiej nad więźniami w Polsce oraz za działalność społeczną.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Prezydent @AndrzejDuda, podczas uroczystości w Belwederze wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.



🔹 Odznaczeni: https://t.co/WrNUJfP2GX pic.twitter.com/a8UP29eBtB — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 11, 2022

Odznaczenia świadczą, jak zróżnicowana jest Polska

- Życie i działalność odznaczonych orderami państwowymi pokazuje jak bardzo Rzeczpospolita jest zróżnicowana: od kwestii duchowych, etycznych do walki o niepodległą Polskę - mówił prezydent Andrzej Duda, który wręczył w piątek odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla rozwoju kraju i pamięci historycznej.

- Nie ma w państwa życiu i dorobku jakiegoś jednego wydarzenia, za które to odznaczenie jest wręczane. To jest w jakimś sensie suma dotychczasowych dokonań i postawy z punktu widzenia Rzeczpospolitej. Przez Państwa życie i działalność zawodową, społeczną pokazuje jak bardzo Rzeczpospolita w swoich różnych przejawach działania jest zróżnicowana. Od kwestii duchowych, budowania postaw moralnych, etycznych, przez rozwój kulturalny, poprzez naukę, poprzez rozwój gospodarczy Polski, poprzez dbałość o sprawy państwowe. Skończywszy wreszcie na walce o wolną, suwerenną niepodległą Polskę na edukacji - dodał.

Prezydent zwrócił szczególną uwagę na odznaczenie Orderem Orła Białego dominikanina Jacka Salija. - Jest to człowiek, który niezwykle ważne, filozoficzne prawdy wiary i nauki Kościoła katolickiego potrafił i potrafi przekazać w sposób bardzo przystępny. Potrafi opowiadać św. Tomasza zwykłym językiem. Potrafi mówić do zwykłego człowieka, żeby zrozumiał. Potrafi mówić tak nawet o najtrudniejszych sprawach, jak kwestia ochrony życia, często najbardziej dramatycznych decyzji jakie trzeba w życiu podejmować. (...) Nie znieważa przy tym nikogo - podkreślił prezydent.

Czytaj też: 104. lata temu Polska odzyskała wolność