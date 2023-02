Prezydent: Andrzej Duda: rozpoczynamy ofensywę dyplomatyczną 13.02.2023 12:26 Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że jeszcze przed wizytą w Polsce prezydenta USA Joe Bidena, spotka się m.in. z sekretarzem generalnym NATO, premierem Wielkiej Brytanii, kanclerzem Niemiec, prezydentem Francji oraz prezydentami Litwy i Słowacji.

Konferencja Andrzeja Dudy przed wizytą w Polsce prezydenta USA (autor: PAP/Leszek Szymański)

Prezydent przedstawił w poniedziałek swoje plany dyplomatyczne na najbliższy tydzień, jeszcze przed wizytą prezydenta USA w Polsce, zaplanowaną na 20-22 lutego. Stwierdził, że czas przed wizytą Bidena to bardzo dobry moment, by "podjąć swoistą ofensywę dyplomatyczną".

"Niezależnie od przyjazdu prezydenta Bidena, zaprojektowaliśmy cały szereg działań (...) i rzeczywiście ruszamy z tą ofensywą dyplomatyczną dosłownie w najbliższych dniach" - powiedział Duda.

Zapowiedział, że we wtorek będzie formie wideokonferencji będzie rozmawiał z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą i prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, w czwartek w Brukseli spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, a następnie uda się do Wielkiej Brytanii, by spotkać się z królem Karolem III i premierem Rishim Sunakiem.

"Następnie udam się do Monachium, gdzie odbędzie się spotkanie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholz i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a także z nowo wybranym prezydentem Czech oraz premierem Norwegii - poinformował prezydent.

Wizyta prezydenta USA w Polsce - fundamentalne wydarzenie

Wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce to dla nas absolutnie fundamentalne wydarzenie - powiedział prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył, że obecnie jest czas spotkań związanych z budowaniem bezpieczeństwa naszego kraju.

Prezydent podkreślił, że zbliża się rocznica rosyjskiej napaści na Ukrainę i - jak zaznaczył - "cały szereg różnych międzynarodowych wydarzeń". Jak wskazał, dwa najważniejsze z nich to Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa i wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Jak ocenił, ta wizyta to "dla nas absolutnie fundamentalne wydarzenie".

"Jest to więc czas dla nas także i spotkań związanych z budowaniem bezpieczeństwa Rzeczpospolitej na tej niwie politycznej, w rozmowach z naszymi sojusznikami, w spotkaniach które prowadzą nas do najważniejszego wydarzenia politycznego, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa w tym roku, a mianowicie szczytu NATO, który będzie miał miejsce na początku lata na Litwie, w tym roku w Wilnie" - powiedział Andrzej Duda.

"Przede wszystkim zależy nam na tym, by wzmacniać bezpieczeństwo Polski, by nie tylko doprowadzić do pełnej realizacji postanowień szczytu madryckiego, ale także, aby przyjąć nowe postanowienia, które z jednej strony pozwolą nam w jeszcze lepszym stopniu i bardziej wydajnym wspierać Ukrainę w jej obronie terytorium, w odpieraniu rosyjskiej napaści, wspólnie w ramach porozumień sojuszniczych, ale przede wszystkim wzmacniać nasze bezpieczeństwo, przede wszystkim wzmacniać bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, a więc skłonić naszych sojuszników do tego, by skierować większe siły tutaj militarne, które będą stacjonowały w naszej części Europy na wschodniej flance NATO, aby stworzyć nowe programy w tym zakresie, aby zwiększać też w tym zakresie obecność infrastrukturalną Sojuszu w naszej części Europy" - podkreślił prezydent.

