Premier Morawiecki: wspieramy finansowo samorządy, także Warszawę 16.01.2023 12:47 Rząd wspiera samorządy, w tym Warszawę, najbogatsze miasto w Polsce, i chce nadal to robić – oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił znaczenie rządowego dofinansowania obok funduszy samorządowych i unijnych.

Premier o funduszach dla Warszawy (autor: PAP/Marcin Obara)

"Trzeba zobaczyć różnicę pomiędzy podejściem do inwestowania we wszystkich samorządach za czasów naszych poprzedników i w naszych czasach" – powiedział premier w Warszawie na briefingu przed odlotem do Berlina.

Jak mówił Mateusz Morawiecki, rząd stara się "ze wszech miar przekierować inwestycje do tych ośrodków, w których tych inwestycji do tej pory nie było, które były wykluczone z tych inwestycji". "I niech każdy swojego wójta, burmistrza o to zapyta" – zaapelował.

Pieniądze także dla Warszawy

Zaznaczył, że "także w Warszawie wiele inwestycji nie odbyłoby się bez środków rządowych". Jako przykłady podał przedszkole przy ul. Gilarskiej na Targówku (jak informowało miasto, rządowe dofinansowanie wyniosło tu 28 mln zł przy wkładzie własnym dzielnicy wysokości 5,5 mln zł), inwestycje drogowe, w tym dokończenie południowej obwodnicy miasta.

"Nawet w najbogatszym mieście w Polsce, w Warszawie rząd pomaga i chcemy pomagać" – powiedział. Wśród inwestycji, które rząd chce wesprzeć wymienił budowę trzeciej linii metra i rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego. Dodał że to "także odbudowa, odremontowanie, a potem rozbudowa perły sportowej Warszawy, czyli warszawskiej słynnej Skry".

3 miliardy na projekty w stolicy

(2/2)Środki zagwarantują dofinansowanie inwestycji:

✅rozbudowa sieci warszawskiego metra

✅budowa obwodnicy śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do ronda Żaba

✅rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego

✅rewitalizacja kompleksu sportowego “Skra”

✅dokończenie Trasy Świętokrzyskiej — Jarosław Krajewski (@KrajewskiJarek) January 16, 2023

"Na kolejnych kilka lat chcemy przeznaczyć kwotę do 3 mld zł na różne projekty - głównie te, o których mówiliśmy, ale także inne, które zostaną wypracowane w dyskusji. Będziemy o tym rozmawiać z magistratem miasta stołecznego" - zapowiedział Morawiecki.

Zaznaczył, że do rozwoju Warszawy przyczyniła się "naprawa finansów publicznych". "Wiadomo, że samorządy korzystają z szybkiego wzrostu podatki CIT i PIT" - powiedział. Dodał, że w 2015 r. wpływy z CIT w Warszawie wyniosły 587 mln zł, w ubiegłym roku ponad 1,3 mld zł; a z PiT 4,3 mld w roku 2015, a w 2021 r. 7 mld zł.

"Drodzy mieszkańcy Warszawy, drodzy mieszkańcy Polski, chcemy, aby inwestycje docierały równo, równomiernie do wszystkich zakątków, ale wiadomo, że w III Rzeczypospolitej tą zaniedbaną częścią była Polska powiatowa, Polska gminna, i tam kierujemy ogromny strumień naszych środków" – powiedział.

"Nie ma Polski A i Polski B Polski, Polski C. Chcemy, aby Polska była jedna i realizujemy to poprzez nasze inwestycje w każdym zakątku Polski" – powiedział.

