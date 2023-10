Premier RP przedstawił 5-punktowy plan walki z nielegalnymi imigrantami RDC 06.10.2023 18:01 Przedstawiłem 5-punktowy plan walki z nielegalnymi imigrantami. To m.in. silna ochrona granic zewnętrznych i zdecydowana walka z przemytnikami ludzi — powiedział w piątek w Grenadzie premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że brakuje np. wzmocnionej kontroli poprzez statki przybrzeżne Straży Granicznej na całym Morzu Śródziemnym.

W piątek premier Morawiecki wziął udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej w hiszpańskiej Grenadzie. Jeden z tematów to proponowane rozwiązania dot. migracji na teren Unii Europejskiej. Do tej sprawy nawiązał szef polskiego rządu w oświadczeniu dla prasy w piątek rano.

— My nie tylko podnosimy czerwoną flagę mówiąc, że to jest alarm, że nie można się na to zgodzić, ale również przedstawiamy rozwiązanie — powiedział w piątek podczas konferencji premier Morawiecki.

Plan pięciu punktów

Poinformował, że zaproponowany przez Polskę plan składa się z pięciu punktów. Jako pierwszy wskazał „bardzo silną i skuteczną ochronę granic zewnętrznych”.

— Wyspy takie, jak np. Wielka Brytania, zawsze były tymi, którym łatwiej było się ochronić przed wrogiem, niż np. Polsce ze Wschodu czy z Zachodu, więc morze jest bardzo dobrym izolatorem, elementem, który chroni granicę — powiedział premier.

Ocenił, że „brakuje wzmocnionej kontroli poprzez statki przybrzeżne Straży Granicznej na całym Morzu Śródziemnym”.

— Rozmawiałem o tym z premierem Grecji, Włoch, Hiszpanii, z prezydentem Francji i wieloma innymi premierami, którzy praktycznie zgadzali się z tym, co mówiłem, jednak wielu z nich - dalej wspiera Niemcy i Komisję Europejską — oznajmił.

— Wykazałem dziś wobec Rady Europejskiej, że jeśli przenikają jacyś migranci, to zasadniczo nie przez granicę polsko-białoruską, tylko albo szlakiem bałkańskim, albo - nazwijmy go umownie - szlakiem bałtyckim, przez Łotwę, której być może granica nie jest jeszcze aż tak szczelna, jak wskazali to nasi partnerzy litewscy — powiedział premier.

Dodatkowe kontrole na granicy?

Podkreślił, że „najwięcej nielegalnych imigrantów przenika szlakiem bałkańskim”.

— Dlatego razem z Republiką Czeską i z Niemcami podjęliśmy decyzję, że każdy z nas, każde państwo - będzie wprowadzało dodatkowe kontrole, aby wyłapywać nielegalnych imigrantów i odsyłać ich z powrotem, skąd wywędrowali — przekazał Morawiecki.

Jak zaznaczył, „tylko to jest tak naprawdę prawdziwym lekarstwem, żeby przemytnicy ludzi nie mogli znajdować swoje ofiary”.

W środę w Brukseli, na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy UE, przyjęto ostatni element paktu migracyjno-azylowego. Polska i Węgry były przeciw. Wstrzymały się od głosu Słowacja, Czechy i Austria. Chodzi o tzw. rozporządzenie kryzysowe. Decyzja otwiera drogę do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim nad ostatecznym kształtem nowych przepisów. W środę podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu odbywała się również debata pt. "Potrzeba szybkiego przyjęcia pakietu w sprawie azylu i migracji".

