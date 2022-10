Premier: 12 listopada do Polski zostaną sprowadzone szczątki prezydentów Polski na uchodźstwie RDC 30.10.2022 11:43 12 listopada do Polski zostaną sprowadzone szczątki prezydentów Polski na uchodźstwie, którzy zostali pochowani na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark w Wlk. Brytanii. Uroczysty pochówek w Świątyni Opatrzności Bożej będzie symbolicznym zamknięciem ich przymusowej emigracji - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w cotygodniowym podcaście poruszył temat Dnia Wszystkich Świętych. Jak mówił, podtrzymywanie pamięci o zmarłych z naszych rodzin i dbałość o ich groby jest czymś, co większość z nas wynosi z domu. - Odwiedzanie cmentarzy przypomina nam o naszych korzeniach i jest okazją, by opowiedzieć o nich młodszemu pokoleniu - mówił.

Zaznaczył, że tak jak rodziny dbają o pamięć swoich bliskich, tak i państwo powinno upamiętniać ludzi zasłużonych dla jego historii czy kultury. Zwracał przy tym uwagę, że nasze narodowe nekropolie - warszawskie Powązki, Cmentarz Rakowicki w Krakowie, ale też wileńska Rossa, czy Cmentarz Łyczakowski we Lwowie "kształtują naszą pamięć historyczną".

Symboliczne zamknięcie przymusowej emigracji

Premier wskazał, że są postaci wybitnie zasłużone dla Polski, które w wyniku "dziejowej burzy znalazły się na emigracji i po śmierci zostały pochowane na obcej ziemi". I dodał, że przykładem takich osób są prezydenci Polski na uchodźstwie.

- Ci depozytariusze polskiej suwerenności nieśli nadzieję Polakom rozsianym po całym świecie, ale też rodakom, którzy na różne sposoby przeciwstawiali się komunizmowi w kraju. Przede wszystkim jednak ci prezydenci budowali instytucjonalną ciągłość niepodległego państwa polskiego - mówił premier.

Morawiecki wskazał, że wśród nich są: Władysław Raczkiewicz, August Zaleski i Stanisław Ostrowski. Ci wybitni politycy - mówił premier - zostali pochowani na Cmentarz Lotników Polskich w Newark na wyspach brytyjskich.

- 12 listopada ich doczesne szczątki zostaną sprowadzone do ojczyzny. Uroczysty pochówek w Świątyni Opatrzności Bożej będzie symbolicznym zamknięciem ich przymusowej emigracji - powiedział premier.

Szef rządu mówił też, że Święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny "skłaniają nas do zatrzymania się w pędzie codzienności i do uświadomienia sobie, że jesteśmy uczestnikami sztafety pokoleń, a także do zadumy nad ludźmi, którzy przekazali nam pałeczkę".

Ofiary wojny w Ukrainie

Wspominał też osoby związane z polityką oraz wybitnych ludzi kultury, którzy odeszli od nas w ostatnim czasie. Premier wymienił: prof. Waldemara Parucha, Ludwika Dorna, Tomasza Wołka, Barbarę Kraftównę, Jerzego Trelę, Franciszka Pieczę. Wspominał też Jacka Trznadla oraz Jarosława Rymkiewicza.

Morawiecki przyznał, że w Dzień Zaduszny "szczególnie w sercu i w modlitwie" będzie miał ofiary wojny na Ukrainie. - Których śmierć zastała nie tylko na polu bitwy, gdy bohatersko bronili ojczyzny, ale taką podczas codziennych czynności, gdy rakieta spadłą na blok mieszkalny lub jej odłamki trafiły w przypadkowych przechodniów - mówił premier.

- Myślę o tym bezmiarze niezawinionej krzywdy i proszę o życie wieczna dla zmarłych, a o zwycięstwo dla żyjących - dodał Morawiecki.

Urząd prezydentów RP na uchodźstwie sprawowali kolejno: Władysław Raczkiewicz, August Zaleski, Stanisław Ostrowski, Edward Raczyński, Kazimierz Sabbat i Ryszard Kaczorowski. Do Polski zostaną sprowadzone 12 listopada szczątki trzech pierwszych prezydentów, którzy spoczywają na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark w Wielkiej Brytanii. Spoczną oni w nowo powstałym Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie w Świątyni Opatrzności Bożej.

