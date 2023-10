Pracownicy skarżą się na pracodawców. Dane Państwowej Inspekcji Pracy Beata Głozak 17.10.2023 07:34 Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że pracownicy skarżą się na pracodawców. Zdaniem rzecznika prasowego Głównego Inspektora Pracy, ludzie coraz bardziej są świadomi swoich praw. — Pracownicy po prostu wiedzą komu i w jakiej formie przekazać informacje na temat wszelkich nieprawidłowości — mówi Juliusz Głuski-Schimmer.

Siedziba PIP przy ul. Barskiej 28/30 w Warszawie (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL , via Wikimedia Commons)

Pracownicy skarżą się na pracodawców, i robią to na potęgę. Tak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. W ubiegłym roku za pośrednictwem inspektorów PIP złożyli ponad 50 tysięcy skarg. Chodziło głównie o problemy z wypłatą wynagrodzeń.

Rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy Juliusz Głuski-Schimmer uważa, że ludzie coraz bardziej są świadomi swoich praw.

— Myślę, że działania promocyjne Inspekcji Pracy, a także bezpłatne porady prawne, mogły się do tego przyczynić. Inspekcja nie tylko nawołuje do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, ale tez informuje i doradza w kwestiach Kodeksu Pracy, co moim zdaniem powoduje, że pracownicy po prostu wiedzą komu i w jakiej formie przekazać informacje na temat wszelkich nieprawidłowości — mówi Głuski-Schimmer.

W sumie za pośrednictwem Państwowej Inspekcji Pracy – na rzecz pracowników odzyskano 78 mln złotych.

