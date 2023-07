Pożary w Grecji. Szef MSWiA: poleciłem szefowi PSP przygotowanie naszych strażaków do wyjazdu

Grecja znowu dotknięta ogromnymi pożarami. W porozumieniu z premierem Mateuszem Morawieckim poleciłem szefowi PSP przygotowanie naszych strażaków do wyjazdu do Grecji - poinformował we wtorek szef MSWiA Mariusz Kamiński. W Grecji płoną lasy na południe i zachód od Aten. Ewakuowano nadmorskie miejscowości Lagonisi, Saronida i Anawysos, położone około 15 km na południe od stolicy Grecji.