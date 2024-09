Wzrosła liczba ofiar powodzi, jedna osoba wciąż poszukiwana. Policja podała nowe dane RDC 28.09.2024 12:31 Liczba zgonów spowodowanych powodzią wzrosła do dziewięciu, znaleziono zwłoki dwóch kolejnych osób – poinformował w sobotę podczas posiedzenia Rady Ministrów komendant główny policji Marek Boroń. Dodał, że jedna osoba nadal jest poszukiwana.

Usuwanie skutków powodzi (autor: PAP/Krzysztof Świderski)

Komendant główny policji podczas posiedzenia Rady Ministrów podał nowe dane dotyczące ofiar powodzi.

„Liczba zgonów związanych z powodzią to dziewięć, doszły nam dwie osoby" - powiedział Marek Boroń. Jak dodał, obecnie ciała podlegają identyfikacji. Poinformował, że nadal poszukiwana jest jedna osoba.

Ewakuacja w Lądku Zdroju

Wyjaśnił, że w ciągu ostatniej doby doszło do ewakuacji 20 osób i było to związane z „złym stanem budynku w Lądku Zdroju i decyzją inspektora nadzoru budowlanego”. Dodał, że ewakuację przeprowadzono wspólnie ze strażą pożarną.

„Od początku doszło do ewakuacji 4 778 osób” – powiedział komendant główny. Powiedział także, że dzięki użyciu helikopterów policji i wojska udało się uratować „199 żyć”, do tego śmigłowce przetransportowały 784 big bagów, służących do umacniania wałów.

„Jeśli chodzi o przestępstwa, to nic w ubiegłej dobie nie przybyło, łącznie było ich 22, w tym 4 wykroczenia, 18 przestępstw, zatrzymano 19 osób” – mówił komendant Boroń. „Incydenty są cały czas. Jeśli idzie o fałszywe zbiórki, to w ostatniej dobie pojawiło się ich 20, a od początku było ich 185. Fałszywych kont w mediach społecznościowych nie przybyło, od początku było ich 44” – dodał.

Powiedział także, że na tereny, jakie ucierpiały po powodzi, skierowano psychologów, którzy udzielili 31 porad i pomogli 51 osobom.

Policja w gotowości

Wyjaśnił, że nadal utrzymywany jest odwód – 470 policjantów, którzy mogą zostać skierowani do pracy w dowolnej chwili, poza tym 2 233 policjantów jest w stanie dotrzeć na miejsce w ciągu 3 godzin.

„Jeśli chodzi o siły i środki zaplanowane na obecną dobę, to jest to 2 718 policjantów i 1 092 środki. Cały czas na terenie opolskiego i dolnośląskiego utrzymujemy 648 policjantów” – powiedział Boroń. – „Od początku w działaniach wzięło udział 43 621 policjantów oraz użyte zostały środki – drony, pojazdy, autobusy – w liczbie 17 516” – dodał.

Powiedział także, że jest zablokowanych 89 dróg – pięć krajowych, 15 powiatowych i 69 gminnych.

