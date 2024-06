Prezydent RP: Za sprawę zatrzymania polskich żołnierzy odpowiada premier RDC 07.06.2024 16:02 Za sprawę zatrzymania polskich żołnierzy za oddanie strzałów ostrzegawczych na polsko-białoruskiej granicy odpowiedzialność ponosi premier Donald Tusk i jego współpracownicy – oświadczył prezydent Andrzej Duda.

Prezydent RP Andrzej Duda wygłasza oświadczenie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie (autor: Paweł Supernak/PAP)

Prezydent wygłosił w piątek oświadczenie związane ze sprawą, opisaną przez Onet, zatrzymania polskich żołnierzy za oddanie strzałów ostrzegawczych na polsko-białoruskiej granicy.

– Ta sprawa wymaga spokojnego i szczegółowego wyjaśnienia. Proszę nie szukać w tej chwili kozłów ofiarnych, proszę nie przerzucać odpowiedzialności. Za sprawę w istocie odpowiedzialność ponosi premier, ponoszą tą odpowiedzialność jego współpracownicy – ocenił Duda.

Pytał też szefa rządu Donalda Tuska, dlaczego przez ponad dwa miesiące nie poinformował go o tym zdarzeniu. – Jak to się stało, że o takim zdarzeniu dowiaduję się de facto z mediów? – pytał prezydent.

Podkreślił też, że konieczne jest zwiększenia środków dla ochrony polskich żołnierzy. – To kwestia naszej odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych żołnierzy – dodał.

Prezydent zaapelował do wszystkich stron sceny politycznej o pozostawienie tej sprawy do poniedziałku, do zakończenia kampanii i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Prezydent o żołnierzach

– Żołnierze zostali w niezwykle ostry sposób potraktowaniu przez Żandarmerię Wojskową, zostali skuci kajdankami przy zatrzymaniu – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent powiedział, że „są inne środki, które można było potencjalnie zastosować wobec tych żołnierzy po to, aby ich zatrzymać i prowadzić postępowanie, które jest konieczne w tej sprawie”.

– Ale nie musiały być to być może takie środki, tak drastyczne, tak brutalne, w tak silny sposób oddziałujące także na innych żołnierzy, tworzące efekt mrożący, jeżeli chodzi o działania i wykonywanie zadań przez naszych żołnierzy i funkcjonariuszy w obszarze granicznym – mówił Duda.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wydarzeń z 25 marca na granicy polsko-białoruskiej ws. „przekroczenia uprawnień przez pełniących służbę patrolową żołnierzy, którzy oddali strzały alarmowe w kierunku grupy migrantów przekraczających nielegalnie granicę w sposób narażający ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu”.

Żołnierze zostali w marcu zatrzymani i – według mediów – m.in. skuci kajdankami. Dwóch żołnierzy usłyszało zarzuty przekroczenie uprawnień i narażenie życia innych osób.

