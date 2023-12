„To czas wielkiego stresu”. Jak zadbać o zwierzę w sylwestra? [SPRAWDŹ] RDC 31.12.2023 15:32 Noc sylwestrowa to czas wielkiego stresu dla zwierząt z powodu wystrzałów petard i fajerwerków. Dla niektórych stanowi śmiertelne zagrożenie. Radio dla Ciebie sprawdziło jak odpowiednio zadbać o zwierzęta przed sylwestrową zabawą. — Strzelanie z petard jest okrutne dla naszych pupili — twierdzą mieszkańcy Ciechanowa, z którymi rozmawiała reporterka RDC.

Jak zadbać o zwierzęta w sylwestra? (autor: pixabay)

Zadbajmy dziś wieczorem o zwierzęta domowe. Huk petard i fajerwerków może wywoływać duży stres u zwierząt. Dla niektórych stanowi on śmiertelne zagrożenie.

Behawiorystka, trenerka psów i zoofizjoterapeutka Katarzyna Bargiełowska zaapelowała, by w sylwestra nie używać fajerwerków i petard.

— Wszystkie zwierzęta dziko żyjące, ptaki, zwierzęta w domach tymczasowych, w przytuliskach, w schroniskach one też cierpią. Nie mają pojedynczych osób, które przyjdą, przytulą, powiedzą dobre słowo, zabezpieczą ich potrzeby. Wszystkie osoby, które mają wpływ na to, żeby tych wystrzałów było mniej, mogłyby zareagować. To jest gorąca prośba, nie tylko ode mnie, ale też w imieniu zwierząt, proszę o zabezpieczenie wszystkich terenów — apeluje Bargiełowska.

Katarzyna Bargiełowska przypomina, że należy również pamiętać o psach żyjących na zewnątrz, na wsi czy na posesjach.

— Jeżeli mają wrażliwość dźwiękową, one starają się od tych bodźców uciec. Ta ucieczka bardzo często jest okupiona życiem, ponieważ psy giną podczas ucieczek, wieszają się na płotach czy łańcuchach lub giną pod kołami samochodów. Proszę zabezpieczyć takie psy. Jeżeli widzicie państwo, że gdzieś w gospodarstwie czy jakiejś firmie takie psy są, należy zwrócić uwagę właścicielowi na to, żeby zabezpieczył zwierzęta podczas wystrzałów — oznajmia behawiorystka.

Ekspertka radzi, by przed sylwestrem zabierać psy na długie spacery w nowe miejsca, żeby mogły węszyć i „zmęczyć mózg”.

Nie należy spuszczać zwierzaka ze smyczy, najlepiej zastosować też podwójne zapięcie — zarówno obrożę, jak i szelki.

Sylwestrowy stres

Lekarz weterynarii Magdalena Kierklewicz z lecznicy Kameleon w Siedlcach przypomina, że w sylwestra warto zapewnić zwierzakowi spokój i bezpieczne miejsce do odpoczynku.

– Najlepiej te spacery zaaranżować w takich godzinach, kiedy tych wystrzałów i nie ma. Dobrze by było przygotować dom, mogą być białe szumy, może być radio, może być telewizor, który gdzieś tam zagłuszy, wytłumi te dźwięki pochodzące zza okna. Można przygotować miejsce, taki azyl dla tego zwierzaka, gdzie może się faktycznie schować. Dobrze byłoby się zachować też normalnie, żeby to zwierzę wiedziało, że tu się nic w jego życiu nie zmienia – mówi Kierklewicz.

Warto sprawdzić, czy Chip naszego pupila jest zarejestrowany w bazie. Dzięki temu w razie ucieczki zwierzęcia uda się namierzyć właściciela.

„To są nasi przyjaciele”

Wystrzały petard i fajerwerków są powodem wielkiego stresu dla zwierząt. Większość zwolenników hucznego świętowania sylwestra odchodzi od tego rodzaju rozrywki.

Najlepiej tej nocy należy zostać z psem w domu, zasłonić szczelnie drzwi i okna, zachować spokój i opanowanie, dobrze jest podać zwierzęciu leki uspokajające.

