Pierwsi obywatele przekroczyli przejście w Rafah. Trwa ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy 12.11.2023 17:11 Ewakuacja polskich obywateli ze Strefy Gazy przez przejście graniczne w Rafah cały czas trwa. Przejście na razie przekroczyło kilkanaście osób. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński nie jest pewny czy wszyscy w niedzielę to przejście przekroczą.

Pierwsi obywatele przekroczyli przejście w Rafah. Trwa ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy (autor: X/Jacek Siewiera)

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera przekazał na X, że pierwsi obywatele RP przebywający w Strefie Gazy przekroczyli przejście graniczne w Rafah i są po egipskiej stronie. "Proces się rozpoczął. Siły Powietrzne zgodnie z postanowieniem prezydenta są w gotowości do realizacji transportu" - napisał Siewiera.

Pierwsi obywatele RP przebywający w Strefie Gazy przekroczyli przejście graniczne w Rafah i są po egipskiej stronie. Proces się rozpoczął. Siły Powietrzne zgodnie z postanowieniem są w gotowości do realizacji transportu.

Podobną informację podano w niedzielę na profilu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na X. "Pierwsi polscy obywatele zostali ewakuowani ze Strefy Gazy przez przejście graniczne w Rafah. To ogromny sukces pracowników Ambasad RP w Tel Awiwie, Ramallah, Kairze i polskiego MSZ, którzy nie ustają w wysiłkach, aby nasi rodacy jak najszybciej opuścili teren działań wojennych" - wskazało MSZ.

Wiceszef MSZ pytany o szczegóły ewakuacji powiedział, że ta ewakuacja cały czas trwa. Dopytywany, ilu obywateli Polski już przekroczyło przejście graniczne w Rafah, Jabłoński powiedział, że to się cały czas zmienia. "Dlatego, że nie wszyscy jeszcze wyszli, jeszcze sporo osób czeka na przejściu i zobaczymy, ilu im się uda przejść. To wcale nie jest pewne, że wszyscy dzisiaj przejdą" - podkreślił wiceminister.

"Operacja dalej trwa i podawanie w tej chwili konkretnych liczb jest o tyle obarczone błędem, że w momencie publikacji one mogą być już inne. Spokojnie czekamy, na razie kilkanaście osób już przeszło z tego co wiemy, natomiast to cały czas się zmienia" - zaznaczył Jabłoński.

Wiceszef MSZ zwrócił uwagę, że resort spraw zagranicznych pracował nad ewakuacją polskich obywateli ze Strefy Gazy od samego początku rozpoczęcia konfliktu. "Tam na miejscu były bardzo trudne warunki. To były decyzje wszystkich stron zaangażowanych - Egiptu, Izraela, także działania Hamasu na miejscu, które mocno tę ewakuację opóźniały. Ale dobrze, że udało się doprowadzić to już prawie do końca" - powiedział Jabłoński.

"Będziemy kontynuować te działania do momentu aż wszyscy bezpiecznie przejdą" - zapewnił wiceszef MSZ.

Jacek Siewiera i prezydencki minister Wojciech Kolarski przebywają z wizytą w Izraelu, gdzie spotkali się m.in. z przedstawicielami Rady Bezpieczeństwa Narodowego Izraela i rozmawiali o sytuacji i działaniach zbrojnych na terenie Strefie Gazy.

W sobotę Siewiera powiadomił, że na terytorium Strefy Gazy znajdują się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. "Jest to powyżej 25 osób, które przebywały na terytorium Strefy Gazy w okresie, który upłynął od czasu ataku terrorystycznego, ale również jeden z obywateli polskich - Alexader Danzig - znajduje się w gronie zakładników" - poinformował szef BBN. "Mamy uzasadnione powody spodziewać się, że w ciągu najbliższych godzin, dni - mamy nadzieję - że część obywateli opuści Strefę Gazy" - podkreślił Siewiera w sobotę.

