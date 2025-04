Ministerstwo Sprawiedliwości odtajniło dokumenty dotyczące zakupu Pegasusa RDC 11.04.2025 11:36 Umowę na przekazanie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego 25 milionów zł w 2017 r. podpisał ówczesny wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oraz szef CBA Ernest Bejda — wynika z odtajnionych dokumentów dot. zakupu systemu Pegasus, które w piątek opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości. O publikację dokumentów wnioskował szef MS Adam Bodnar, CBA wyraziło zgodę na ich odtajnienie.

Ministerstwo Sprawiedliwości (autor: GOV)

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało odtajnione dokumenty dotyczące zakupu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości. O publikację dokumentów wnioskował szef MS Adam Bodnar, CBA wyraziło zgodę na ich odtajnienie.

Jak czytamy w komunikacie resortu, szef MS podjął decyzję o opublikowaniu odtajnionych dokumentów dotyczących zakupu systemu Pegasus ze Środków Funduszu Sprawiedliwości, ponieważ „opinia publiczna powinna poznać możliwie najwięcej szczegółów dotyczących zakupu systemu Pegasus przez ich poprzedników”.

Według dokumentów, to ówczesny szef CBA Ernest Bejda wnioskował do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o przekazanie CBA 25 milionów zł w celu zakupienia „środków techniki specjalnej do wykrywania i zapobiegania przestępczości”. Jak czytamy, pismo w tej sprawie trafiło do Ziobry 15 września 2017 roku. „We wniosku ówczesny szef CBA poinformował, że koszt całego projektu to około 40 milionów złotych” — czytamy.

Umowa między MS a CBA została zawarta 29 września 2017 roku. Podpisali ją ówczesny wiceszef MS Michał Woś i Ernest Bejda. „Podstawą prawną był paragraf 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie FS. To paragraf, który pozwalał Zbigniewowi Ziobrze uznaniowo przyznawać pieniądze z funduszu” — czytamy w komunikacie MS.

CBA miało ponadto założyć specjalne konto bankowe, na które pierwsze pieniądze trafiły 9 października 2017 roku. Trzy dni później otrzymana kwota, która wynosiła 13 mln 360 tys. złotych, została przelana na konto firmy Matic Sp. z o. o.

Druga transza - która również trafiła do tej firmy - wynosiła 11 mln 640 tys. złotych i 17 listopada 2017 roku trafiła na założone przez CBA konto. W grudniu 2017 roku CBA złożyło sprawozdanie z realizacji projektu, który został opisany jako zrealizowany i zakończony 6 grudnia 2017 roku. 16 stycznia miało dojść do "okazania przedmiotu umowy". B. wiceszef Michał Woś nie wniósł zastrzeżeń, a następnie zaakceptował sprawozdanie.

