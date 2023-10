Najwyższa frekwencja na Mazowszu. Dane Państwowej Komisji Wyborczej na godz. 17 15.10.2023 18:35 Frekwencja w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu na godz. 17 wyniosła 57,54 proc. - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Lokale wyborcze są otwarte od godz. 7. Najwyższa frekwencja na godz. 17 została zanotowana w tzw. obwarzanku warszawskim, gdzie wyniosła 63,21 proc.

Wybory 2023 (autor: PAP/Adam Warżawa)

Cztery lata temu, w roku 2019 , w wyborach do parlamentu frekwencja na godz. 17 wyniosła 45,94 proc.

Polacy w niedzielnym głosowaniu wybierają 460 posłów i 100 senatorów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

W wyborach parlamentarnych do godz. 17 najwyższą frekwencję odnotowano w woj. mazowieckim - 60,77 proc., a najniższą w opolskim - 52,26 proc. Spośród dużych miast najwyższa frekwencja w Warszawie - 63,17 proc., najniższa w Lublinie 53,21 proc. - podali przedstawiciele PKW o 18:30 w niedzielę.

Gminą z najwyższą frekwencją na godz. 17 jest Klwów (powiat przysuski; woj. mazowieckie) - zagłosowało tam 75,59 proc. Z kolei w stosunku do liczby uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w miejscowości Ustroń (powiat cieszyński; woj. śląskie) - 32,67 proc.

Gdzie najlepsza frekwencja?

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował, że pod względem okręgów najwyższą frekwencję na godz. 17 zanotowano w okręgu nr 20, czyli tzw. obwarzanku warszawskim - 63,21 proc. Drugie miejsce zajął okręg nr 19, czyli Warszawa, z frekwencją wynoszącą 63,17 proc., a trzecie miejsce okręg nr 39, czyli Poznań, gdzie głos oddało już 62,5 proc. uprawnionych.

Najniższa frekwencja do godz. 17 była w Opolu, w okręgu nr 21, gdzie wyniosła 52,26 proc. Drugi od końca był okręg nr 22, czyli Krosno, z frekwencją 54,41 proc, a trzeci od końca by okręg nr 29, czyli Katowice, gdzie zagłosowało 54,55 proc. wyborców.

Wykroczenia ws. głosowania

Szef PKW przekazał, że od ostatniego meldunku wzrosła liczba przestępstw z Kodeksu karnego: o 1 przypadek dotyczący podszywania się pod inną osobę, o 16 - dotyczących niszczenia dokumentów wyborczych i referendalnych, o 1 - dotyczący odstąpienia innej osobie karty do głosowania, o 1 - dotyczący wywierania wpływu na sposób głosowania. Jeśli chodzi o przestępstwo określone w Kodeksie wyborczym dotyczące wyniesienia karty wyborczej, od ostatniego meldunku ta liczba wzrosła o 12 tego typu zdarzeń.

Jeżeli chodzi o wykroczenia określone w Kodeksie wykroczeń - mówił Marciniak - ich liczba wzrosła o 44; łącznie odnotowano ich 207.

Marciniak podał również opis kilku z takich zdarzeń. Wskazał, że w Tczewie członek komisji agitował za jedną z partii politycznych; na miejsce wezwano policję, a następnie osoba ta została wykluczona z dalszych prac.

Z kolei w Żaganiu przewodnicząca komisji wyborczej zawiadomiła o wyniesieniu przez jednego mężczyznę trzech kart do głosowania. Mężczyzna został zatrzymany; przyznał, że karty do głosowania zostały przez niego spalone.

W Morągu mężczyzna wyszedł z lokalu wyborczego z kartami do głosowania. Jak tłumaczył, po pobraniu kart zorientował się, że zapomniał z domu okularów, dlatego wyszedł po nie do domu.

Ostatnia konferencja PKW w niedzielę odbędzie się o godz. 22.

Jak zagłosować?

Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę. Z kolei w referendum ogólnokrajowym na każde z pytań będzie można udzielić tylko jednej odpowiedzi: TAK lub NIE.

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania. Jeśli zaś wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

Czy trzeba wziąć wszystkie karty?

Wyborca nie ma obowiązku pobrania wszystkich trzech kart do głosowania. Wyborca może zdecydować o udziale np. jedynie w wyborach do Sejmu i do Senatu (bez udziału w referendum); jedynie o udziale w referendum (bez udziału w wyborach do Sejmu i do Senatu); jedynie w wyborach do Sejmu (bez udziału w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i w referendum).

O odmowie przyjęcia którejś z trzech kart należy poinformować komisję. Wówczas członek obwodowej komisji wyborczej odnotuje w rubryce "uwagi" na spisie wyborców odmowę przyjęcia danej karty do głosowania. Taka adnotacja musi znaleźć się na spisie, ponieważ tylko w ten sposób obwodowa komisja wyborcza będzie mogła rozliczyć się z otrzymanych kart.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak wyjaśniała, że wyborca ma prawo odmówić przyjęcia którejś z kart, dopóki nie odejdzie od stołu, przy którym siedzi komisja. Dodała, że na odmowę przyjęcia karty nie będzie za późno, nawet jeśli wyborca złoży już swój podpis na spisie.

- Jeśli wyborca pobrał karty do głosowania i odszedł od stołu, przy którym siedzi komisja, a potem zmieni zdanie i stwierdzi, że nie chce brać udziału w którymś z głosowań, to może ją przynieść z powrotem komisji, a komisja nie ma prawa wrzucić tej karty do urny. Taka karta zostanie zapakowana do odpowiedniego pakietu, opisana i zapieczętowana - wyjaśniła Pietrzak. - W taki sam sposób postępuje komisja, jeśli znajdzie kartę w lokalu wyborczym, bo to też się zdarza - dodała.

Czy można zabrać ze sobą kartę go głosowania?

Każda karta do głosowania na pierwszej stronie musi być opatrzona pieczęciami obwodowej komisji wyborczej. Dodatkowo, karta w wyborach do Sejmu i Senatu musi mieć wydrukowany odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej, a karta referendalna - wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej.

Zgodnie z przepisami dopiski na karcie do głosowania nie wpływają na ważność głosu, jednak organy wyborcze apelują o powstrzymanie się od czynienia takich dopisków.

Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy ani też odstępować komukolwiek takiej karty. Przepisy karne Kodeksu wyborczego mówią, że grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Do urny musi być wrzucona kompletna karta głosowania. Karta, której część została oderwana i niewrzucona lub wrzucona osobno, będzie uznana za nieważną.

W niedzielnych wyborach Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów.

