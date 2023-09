Orlen testuje pierwszą w Polsce lokomotywę wodorową. Docelowo stanie na bocznicy Zakładu Produkcyjnego w Płocku 17.09.2023 17:16 Orlen testuje pierwszą w Polsce lokomotywę wodorową, którą zakupił od spółki PESA Bydgoszcz. Dziś pojazd ten po raz pierwszy przejechał z Gdyni na Hel. Docelowo, lokomotywa manewrowa z napędem wodorowym, będzie pracowała na bocznicy Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Orlen testuje pierwszą w Polsce lokomotywę wodorową (autor: FB/Daniel Obajtek)

– Dzięki tej inwestycji zdobędziemy kompetencje potrzebne do przygotowania kompleksowej oferty na dostawy paliwa wodorowego dla rynku kolejowego. Jednocześnie inwestujemy w rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego, budując kolejne ogólnodostępne stacje tankowania wodoru w Polsce i za granicą – powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Docelowo, lokomotywa manewrowa z napędem wodorowym, będzie pracowała na bocznicy Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Umowa zawarta między Orlenem a spółką PESA Bydgoszcz obejmuje 4-letni pakiet serwisowy, w ramach którego realizowane będą m.in. standardowe przeglądy i ewentualne naprawy. Pojemność zbiorników lokomotywy jest ponad pięciokrotnie większa niż w autobusach z napędem wodorowym i wynosi 175 kilogramów.

Orlen oraz Lotos Kolej planują docelowo wodoryzację floty lokomotyw w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku oraz w innych lokalizacjach. W dalszej perspektywie koncern stawia na rozwój rynku sprzedaży wodoru oraz budowę sieci stacji tankowania paliwem wodorowym pojazdów kolejowych.

Oprócz tego, spółka rozwija sieć ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru w Polsce i za granicą. W 2021 roku uruchomiła hub produkcji wodoru jakości automotive, z którego dostarczane jest paliwo wodorowe do pilotażowej stacji tankowania wodoru w Krakowie, gdzie testowane są autobusy wodorowe różnych producentów. Kierowcy w Polsce jeszcze w tym roku będą mogli zatankować wodór do aut na stacjach w Poznaniu i Katowicach. Kolejne stacje wodorowe ORLEN w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie, Włocławku, Gdyni, Pile i Warszawie zostaną oddane do użytku do połowy 2025 roku.

