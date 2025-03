Prezydent podpisał ustawę ws. ograniczenia prawa do azylu RDC 26.03.2025 15:49 Prezydent Andrzej Duda poinformował, że podpisał ustawę azylową. O szybki podpis pod dokumentem apelował niedawno premier Donald Tusk. Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski przewiduje możliwość czasowego zawieszenia prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową w naszym kraju.

Granica Polski z Białorusią (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Straż Graniczna/X)

Prezydent podpisał ustawę ws. ograniczenia prawa do azylu. Prace nad nią parlament zakończył 13 marca. Ustawa zakłada możliwość wprowadzenia czasowego, terytorialnego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Będzie ono mogło zostać wprowadzone rozporządzeniem rządu na wniosek szefa MSWiA. Powinno uwzględniać "potrzebę zapobieżenia destabilizacji sytuacji wewnętrznej" w kraju oraz mieć na celu "możliwie jak najmniejsze ograniczenie praw cudzoziemców zamierzających ubiegać się o udzielenie ochrony międzynarodowej". Zgodnie z nowelą, ograniczenie będzie miało charakter czasowy, a jednorazowo okres obowiązywania ograniczenia nie będzie mógł przekroczyć 60 dni. Okres ten będzie mógł być przedłużony na czas oznaczony.

We wtorek również premier Donald Tusk powiedział, że cały czas czeka na podpis prezydenta pod tą ustawą podkreślając, że "każdego dnia nasi funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, żołnierze narażają swoje życie i zdrowie, chroniąc granice przed nielegalnymi próbami jej przekroczeń". Według niego, nowe przepisy natychmiast poprawiłyby sytuację na granicy z Białorusią. Szef rządu zwrócił się do prezydenta, by "nie marnować ani godziny".

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak mówił kilka dni temu, że "półtora miesiąca temu zdarzało się, że nielegalnie granicę próbowało przekroczyć kilka osób, a obecnie zdarza się doba, gdzie jest tych osób kilkadziesiąt". Straż Graniczna podała na platformie X, że 24 marca na granicy z Białorusią odnotowano 90 prób nielegalnego przedostania się do Polski i że wszystkie udaremniono, a za pomocnictwo zatrzymano 1 osobę. SG podała, że "migranci zachowywali się agresywnie wobec polskich patroli".

Na 186 km granicy z Białorusią stoi – wzniesiona w 2022 r. – stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Uzupełnia ją tzw. bariera elektroniczna, która obejmuje zaporę a także odcinki rzeczne. W minionym roku zmodernizowano obie zapory, na stalowej zamontowano dodatkowe poziome przęsła, a także zwoje concertiny. Od 13 czerwca 2024 r. na podlaskim odcinku polsko-białoruskiej granicy działa strefa buforowa, którą wprowadzono na podstawie rozporządzenia MSWiA. Po raz trzeci (od 10 marca tego roku) została przedłużona na kolejne 90 dni, a także rozszerzona i obejmuje obecnie długość granicy na odcinku 78,29 km w powiecie hajnowskim oraz części powiatu białostockiego.

