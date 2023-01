"Bardziej opłacało się będzie jechać samochodem". Od dziś droższe bilety na pociągi dalekobieżne Przemysław Paczkowski 11.01.2023 07:16 Od dziś PKP Intercity podnosi ceny biletów. Wyższe stawki za przejazdy dotyczą wszystkich pociągów - od TLK do Pendolino. Przewoźnik tłumaczy podwyżki rosnącymi kosztami eksploatacyjnymi, w tym energii elektrycznej.

Od dziś droższe bilety na pociągi dalekobieżne. Wyższe stawki za przejazdy zarównno TLK, jak i Pendolino (autor: RDC)

Najbardziej podrożały przejazdy składami Pendolino. Tutaj musimy liczyć się z podwyżką o około 30 złotych i taki wzrost ceny będzie obowiązywał m.in. na trasach z Warszawy do Wrocławia, Gdańska czy Krakowa. Od dzisiaj za przejazd ze stolicy małopolski do Warszawy zapłacimy 199 złotych. W przypadku Intercity i TLK to podwyżka od 6 do około 8 złotych. To druga zmiana cen biletów od 2014 roku.

Pasażerowie są zdania, że podwyżki zniechęcą ludzi do podróżowania pociągiem. Będzie się bardziej opłacało jechać samochodem - usłyszał nasz reporter Przemysław Paczkowski.

Wzrosły też opłaty za bilety odcinkowe. Ceny są wyższe średnio o 10 procent. Po raz pierwszy od 2016 roku zmieniają się ceny Kart Intercity, uprawniających do nielimitowanych podróży pociągami PKP Intercity w dowolnych relacjach.

Przyczyną wyższa cena energii

Spółka tłumaczy podwyżkę wzrostem opłat eksploatacyjnych - przede wszystkim rosnącymi kosztami za energię elektryczną. Spółka argumentuje, że w porównaniu do stycznia 2022 roku cena energii na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła o ponad 62 procent. Przełoży się to bezpośrednio na znaczący wzrost prognozowanych na 2023 roku opłat za energię czynną, będącą częścią opłat za energię elektryczną trakcyjną, a co jest tego konsekwencją - na wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity.

Wśród przyczyn wymienia także wskaźnik inflacji, który w listopadzie 2022 roku wynosił 17,5 procent.

W ubiegłym roku z usług PKP Intercity skorzystało blisko 59 mln osób.

Czytaj też: Zmiany w rozkładzie jazdy Szybkiej Kolei Miejskiej