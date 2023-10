„Niewłaściwe przechowywanie paliwa grozi wybuchem i pożarem”. Strażacy ostrzegają RDC 08.10.2023 16:22 Niewłaściwe przechowywanie paliwa grozi wybuchem i pożarem. Można też za to zapłacić grzywnę. Możliwe straty, które ryzykujemy, składując paliwo, znacznie przewyższają ewentualny zysk — podkreśla rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.

Niewłaściwe przechowywanie paliwa grozi wybuchem i pożarem (autor: Pexels)

Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej wyjaśnił, że paliwo jest zaliczane do towarów niebezpiecznych. Jest łatwopalne, szkodliwe dla środowiska i stwarza zagrożenie wybuchem. W myśl przepisów za przewóz lub załadunek takiego towaru w niecertyfikowanym opakowaniu grozi kara 3 tys. zł. Ponadto za przewożenie w zbiornikach przenośnych, jak np. kanistry, więcej niż 60 litrów paliwa na pojazd grozi kara 2 tys. zł.

Żeby przechowywać benzynę lub olej napędowy zgodnie z przepisami, a przede wszystkim w bezpieczny sposób, potrzebne są m.in. stosowne opakowania.

— Najbezpieczniejsze i najlepsze do przechowywania paliw są zbiorniki wykonane z tworzyw sztucznych, ale kluczowe jest, aby posiadały one stosowny certyfikat — podkreślił brygadier Kierzkowski.

Strażak zwrócił uwagę, że problemem jest wlewanie paliwa przez niektórych kierowców do nieodpowiednich opakowań plastikowych.

— Taki plastik może rozpuścić się lub zdeformować pod wpływem paliwa, możliwy jest też zapłon paliwa ze względu na wyładowania elektrostatyczne — powiedział.

Jakie są limity składowania paliwa?

Rzecznik PSP wyjaśnił, że w zależności od miejsca są różne limity dotyczące ilości składowanego paliwa. Na przykład w wolnostojących garażach do 100 metrów kwadratowych, w tym popularnym przydomowym „blaszaku”, dopuszczalne jest przechowywanie do 200 litrów paliwa w naczyniach metalowych lub innych dopuszczonych do tego celu certyfikowanych pojemnikach.

W małych garażach, innych niż wolnostojących, dopuszczalne jest przechowywanie paliwa w pojemnikach o pojemności do 60 l i spełniających podstawowe wymogi.

— Należy jednak zwrócić uwagę, że zarządcy budynków, w których znajdują się np. wspólne hale garażowe mogą wprowadzić ograniczenia dotyczące przechowywania paliw — podkreślił bryg. Kierzkowski.

— Każdy budynek ma swoje przeznaczenie, mieszkalny służy do codziennego życia, garaż do parkowania samochodów, a hala magazynowana do składowania materiałów. Zamienianie garażu w magazyn paliwa może stwarzać niebezpieczeństwo — podkreślił rzecznik PSP.

Zagrożenie wybuchem

Przechowywanie paliwa w niewłaściwych, niecertyfikowanych pojemnikach nie tylko grozi wybuchem i pożarem, lecz także stwarza dodatkowe zagrożenie dla interweniujących w takich sytuacjach strażaków. Ponadto złamanie przepisów, które mogło przyczynić się do danego wypadku, może sprawić, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania mimo np. spalonego domu. Rzecznik PSP przestrzegał, że ewentualny zysk ze składowanego paliwa jest niewspółmierny do strat, które ryzykujemy.

Przypomniał też wydarzenie sprzed kilku lat, gdy w domu, w którym mieściły się niebezpieczne materiały, doszło do śmiertelnego wypadku. 31 grudnia 2016 roku w podwarszawskich Łomiankach doszło do eksplozji w siedzibie firmy oferującej pokazy pirotechniczne. Były w niej składowane fajerwerki i inne łatwopalne materiały. Zginęła 22-letnia dziewczyna.

