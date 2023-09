Nawet milion hektarów na rolnictwo ekologiczne w Polsce Adrian Pieczka 13.09.2023 16:24 Teren na rolnictwo ekologiczne w Polsce podwoi się. To może być nawet milion hektarów. Ten rodzaj upraw w kraju stale się rozwija. Nie jest stosowana przy nim chemia.

Rafał Romanowski (autor: mat. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Nawet milion hektarów na rolnictwo ekologiczne w Polsce - to dwa razy więcej niż jest teraz. Uprawiane czy też hodowane w sposób tradycyjny produkty są bardzo wysokiej jakości.

- Gwarancję produktów ekologicznych daje Zielony Listek - informuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski. - Jest systemem jakości właśnie certyfikowanym na skalę europejską. W całej Unii Europejskiej po prostu nie możemy dać się oszukiwać różnym sieciom handlowym, które np. sprowadzają z innych kontynentów tzw. produkty BIO. Nie zawsze albo nawet bardzo często one nie mają nic wspólnego z tak zwanym rolnictwem ekologicznym. Tylko i wyłącznie ten Zielony Listek daje nam stuprocentową gwarancję - tłumaczy.





- Założyliśmy podwojenie areału rolnictwa ekologicznego - dodaje Romanowski. - Mamy trochę więcej niż pół tysiąca hektarów a chcemy dojść do milinów hektarów, czyli do 7 procent całego areału prawnego w naszym kraju. Właśnie po to, żeby był objęty systemem rolnictwa ekologicznego. Dlatego jest tak duże wsparcie właśnie dla rolników ekologicznych w naszym kraju i chcemy po prostu zachęcać w ten sposób. Ale co najważniejsze, chcemy też budować takie relacje między konsumentem a rolnikiem ekologicznym, żeby ta zbywalność była lepsza - wyjaśnia.



Więcej o ekologicznym rolnictwie będzie można się dowiedzieć w trakcie Dnia Rolnictwa ekologicznego w Płocku na wzgórzu Tumskim już 23 września.

