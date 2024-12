NASK będzie mieć nową siedzibę. Zajmie się cyberbezpieczeństwem. Kiedy i gdzie powstanie?

W Warszawie przy ul. 11 Listopada powstanie nowa siedziba Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK. Obecnie NASK mieści się przy ulicy Kolskiej. Skarb Państwa przekazał instytutowi prawa do nowej działki na warszawskiej Pradze. O planach co do nowej siedziby opowiadała w Magazynie Polskiego Radia RDC „Technologicznie Mówiąc” Iwona Prószyńska.