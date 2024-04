Wiceszef MSZ po spotkaniu z ambasadorem Izraela: przekazałem notę protestacyjną, ambasador przeprosił RDC 05.04.2024 12:54 Spotkanie z ambasadorem Izraela miało charakter bardzo stanowczy ze strony polskiej. Przekazałem mu w imieniu MSZ notę protestacyjną - przekazał wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Dodał, że ambasador Izraela przeprosił za to zdarzenie niemające precedensu - zbombardowanie konwoju humanitarnego.

Andrzej Szejna (autor: PAP/Radek Pietruszka)

Ambasador Jakow Liwne został wezwany do MSZ, co miało związek ze śmiercią siedmiorga wolontariuszy, w tym Polaka, w Strefie Gazy. We wtorek organizacja humanitarna World Central Kitchen poinformowała, że zostali oni ostrzelani przez izraelską armię podczas dostarczania pomocy żywnościowej, która przybyła do Strefy Gazy kilka godzin wcześniej z Cypru.

Szejna poinformował w piątek na konferencji prasowej, po spotkaniu z Liwne, że miało ono charakter bardzo stanowczy ze strony polskiej. - Przekazałem panu ambasadorowi w imieniu MSZ i polskiej dyplomacji notę protestacyjną - przekazał wiceszef MSZ.

„Oczekujemy transparentnego śledztwa”

Podkreślił jednocześnie, że ambasador na wstępie spotkania przeprosił "za to zdarzenie niemające precedensu w historii cywilizowanego świata, czyli zbombardowanie konwoju humanitarnego zmierzającego z pomocą humanitarną do Strefy Gazy objętej głodem".

Szejna podkreślił, że nota protestacyjna i cała rozmowa przebiegała w atmosferze "nie tyle żądań, ale jasnych oczekiwań ze strony Polski". - Po pierwsze oczekujemy transparentnego śledztwa, w którym strona polska oraz inne państwa, które straciły swoich obywateli w tym ataku, który - ja określam jako prawnik - morderstwem, strona polska żąda nie tylko wglądu, ale dostępu do wszystkich informacji, aby wyjaśnienie sprawy było satysfakcjonujące - powiedział Szejna.

Po drugie - jak dodał - "chcemy, żeby w wyjaśnieniu i całej procedurze karnej oraz dyscyplinarnej wobec żołnierzy, którzy są odpowiedzialni za to - nazwijmy konkretnie jeszcze raz: morderstwo - była dopuszczona i brała udział Prokuratura Okręgowa w Przemyślu (skąd pochodził Polak- red.), ponieważ mamy tu do czynienia z art. 148 Kk, czyli zabójstwo z użyciem materiałów wybuchowych" - przekazał wiceminister.

Odszkodowania dla ofiar

- Chcemy również, i tego zażądaliśmy, odszkodowania dla ofiar, w tym oczywiście przede wszystkim dla polskiego obywatela, dla jego rodziny, ale pod tym warunkiem, że rodzina będzie tego chciała. I mamy nadzieję, że będziemy mogli skutecznie w tym pomóc - zaznaczył Szejna.

Po spotkaniu z ambasadorem wiceszef MSZ powiedział, że kolejna sprawa, bardzo istotna, to zapewnienie - i tego "zażądaliśmy od pana ambasadora - aby była respektowana rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ z 25 marca, która przede wszystkim wzywa do zawieszenia broni w Strefie Gazy, a po drugie do nieblokowania, nieutrudniania konwojów humanitarnych do Strefy Gazy".

- A tym bardziej do niestrzelania do tych konwojów, co się zdarzyło niestety 1 kwietnia - podkreślił, odnosząc się do śmierci siedmiorga wolontariuszy.

- Chcę z całą mocą podkreślić, że dotychczasowe badania, dotychczasowe informacje są niesatysfakcjonujące, ale odebrałem to spotkanie i stanowisko ambasadora Izraela jako zmianę tonu. Przede wszystkim, jak już powiedziałem, (ambasador) przeprosił - dodał. Wiceszef MSZ przypomniał też, że przeprosiny w tej sprawie wystosował prezydent Izraela.

Szejna podkreślił, że "polska dyplomacja nie chce być efektowna, tylko efektywna". - Dlatego również będziemy kontynuować nasze wsparcie humanitarne dla Strefy Gazy, które dotychczas wynosiło ok. 20 milionów złotych. Będziemy organizować koalicję wsparcia humanitarnego i będziemy na forum międzynarodowym dążyć do zawieszenia broni - mówił Szejna, dodając też, że Polska będzie opowiadać się za współistnieniem Izraela i Palestyny na zasadach pokojowych.

Czy ambasador Izraela będzie wydalony?

Szejna powiedział, że wie, że do wydalenia Jakowa Liwnego z Polski nawołuje prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Ale mam prośbę do Jarosława Kaczyńskiego, aby znowu nie uprawiał polityki na grobach ludzi, bo my jako dyplomacja mamy uzyskać efekt: to jest, po pierwsze, zadośćuczynienie dla rodzin ofiar i niedopuszczenie do takiego przypadku w przyszłości – podkreślił wiceszef MSZ.

Jak relacjonował, przekazał ambasadorowi notę protestacyjną i stanowisko Polski. - Ambasador na początku rozmowy wyraził ubolewanie i użył słowa przepraszam - powiedział Szejna. Dodał, że jego zdaniem przeprosiny nie były w żaden sposób wymuszone.

Rzecznik MSZ Paweł Wroński doprecyzował, że Szejna na początku rozmowy zauważył, że w dyskursie brakuje słowa przepraszam i „ambasador w tym momencie zareagował”.

Szejna powiedział, że ambasador Liwne poprosił o pomoc w skontaktowaniu się z rodziną tragicznie zmarłego Polaka. - Ambasador stwierdził, że procedura karna zostanie wszczęta przed Sądem Najwyższym, a to pociąga za sobą procedurę odszkodowawczą, bo winny, skazany nie tylko musi odbyć karę pozbawienia wolności, ale również zadośćuczynić ofiarom lub ich rodzinom - mówił Szejna.

- Wydaje mi się, że jest nadzieja na refleksję, ale po czynach poznajemy, nie po słowach – powiedział Szejna. Podkreślił, że nigdy więcej w żadnym miejscu na świecie nie może dojść do bombardowania konwojów humanitarnych.

