MON podpisał umowę na dostawę dla Wojska Polskiego kolejnej partii karabinków z Radomia RDC 02.01.2023 14:11 Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę dla Wojska Polskiego kolejnej partii karabinków Grot. Fabryka Broni Łucznik - Radom Sp. z o.o. dostarczy do końca 2026 roku blisko 70 tysięcy kolejnych karabinków

Dostawa dla Wojska Polskiego kolejnej partii karabinków z Radomia (autor: PAP/Rafał Guz)

Szef MON Mariusz Błaszczak mówił w trakcie podpisywania umowy, że Polska musi mieć zasób nowoczesnej broni strzeleckiej. ''Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, władze na przykład w Kijowie wydały mieszkańcom karabiny, żeby mogli bronić stolicy swojego państwa. Mówię o tym, żeby uświadomić nam wszystkim, że potrzebujemy znaczącej ilości karabinów Grot'' - tłumaczył szef MON.

Mariusz Błaszczak zapowiedział, że liczba zamówionych karabinków będzie się zwiększać. ''Nasz cel to minimum 300 tysięcy karabinków dla żołnierzy Wojska Polskiego, ale musimy też mieć przygotowane karabinki, które będą stanowiły wyposażenie dla rezerwistów'' - dodał minister obrony.

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek zapewniał, że karabinki Grot są bronią bardzo dobrej jakości, która sprawdza się na polu walki. ''Broń ta jest ergonomiczna. To konstrukcja, która jest przyszłościowa, cały czas rozwijana. Myślę, że ważną informacją jest to, że w ostatnich tygodniach zakończyły się testy wersji bezkolbowej'' - mówił prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.



Zgodnie z zawartym aneksem do umowy z 2020 r. Fabryka Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o. dostarczy polskim siłom zbrojnym do końca 2026 r. blisko 70 tys. kolejnych karabinków GROT C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm. Uwzględniając wszystkie dotychczasowe umowy i aneksy, zamówienie będzie obejmować łącznie blisko 100 tys. karabinków.

Karabinki Grot są używane m.in. przez wojska ukraińskie. Trafiły tam jako polska pomoc wojskowa po agresji Rosji na Ukrainę.

Czytaj też: Andrzej Duda spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim