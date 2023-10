Minister cyfryzacji: wysyłkę fałszywych e-maili i sms-ów badają polskie służby RDC 13.10.2023 09:06 Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński poinformował, że polskie służby badają wysyłkę fałszywych e-maili i sms-ów podszywających się pod kampanię prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość. - Należy się spodziewać, że przed wyborami takich incydentów może być więcej - przyznał.

Telefon (autor: Zdjęcie ilustracyjne/ pixabay)

Wysyłkę fałszywych e-maili i sms-ów badają polskie służby. - Ten incydent, związany z wysyłką smsów i mejli, będzie bardzo dokładnie wyjaśniany przez polskie służby, które już się tą sprawą zajmują. W momencie, w którym będzie to wyjaśnione, przedstawimy oficjalny raport z incydentu, który będzie zawierał wszelkie informacje, jakie zbiorą służby - poinformował minister cyfryzacji Janusz Cieszyński

Minister cyfryzacji powiedział, że wczoraj między godz. 4, a 9 rano z jednej z firm, która zajmuje się wysyłką sms-ów marketingowych została zrealizowana wysyłka kilkuset tysięcy sms-ów. - Równolegle trwała kampania w oparciu o fałszywe maile. To są sms-y i e-maile, które podszywają się pod kampanię Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Cieszyński. Dodał, że fałszywe sms-y przychodziły z różnych numerów telefonów, były też nadpisy sugerujące, kto jest ich nadawcą. - W żadnym wypadku nie był to alert RCB - podkreślił minister.

Możliwe kolejne incydenty

Maile zawierały treści sugerujące powrót obowiązkowego poboru do wojska, a sms-y dotyczyły wsparcia emerytów poprzez finansowanie pochówków. - Obydwa te programy absolutnie nie są częścią programu PiS. Te treści mają na celu zdemotywowanie potencjalnych wyborców do głosowania na nasze ugrupowanie - powiedział Cieszyński, który otwiera listę PiS do sejmu w okręgu olsztyńskim.

- Takie ataki to jest standardowy arsenał dezinformacyjny stosowany przede wszystkim przez Rosję, która ma za sobą doświadczenie we wpływaniu na wszystkie wybory w demokratycznych krajach zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych w ostatniej dekadzie. My monitorujemy te działania, ale w związku z tym, że nasilenie tych akcji było wyjątkowo duże został wysłany, zgodnie z przepisami artykułu 21a Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, alert RCB, w którym poinformowaliśmy obywateli o tym, że nie wszystkie informacje, które trafiają do nich drogą elektroniczną są prawdziwe, i że może to być wykorzystane do zmanipulowania wyników wyborów - powiedział Cieszyński.

W ocenie Cieszyńskiego przed niedzielnymi wyborami może dojść do kolejnych tego typu incydentów. - Na bieżąco monitorujemy sytuację w cyberprzestrzeni, są powołane zespoły, których zadaniem jest reagowania na incydenty komputerowe. O wszystkich incydentach będziemy na bieżąco komunikować - zapowiedział Cieszyński.

Cieszyński wspólnie z wiceministrem aktywów państwowych Andrzejem Śliwką podsumowali swoje kampanie wyborcze w piątek przed świtem na stacji paliw pod Gietrzwałdem. Zachęcali do udziału w wyborach i głosowaniu w referendum.

