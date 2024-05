Dwumiesięczne dzieci na liście pracowników Orlenu? M. Szczerba: to był kanał przerzutowy migrantów Adam Abramiuk 28.05.2024 13:02 Zabierali paszporty, zezwolenia dawali dwumiesięcznym dzieciom — powiedział w „Poranku RDC” Michał Szczerba. Przewodniczący komisji ds. afery wizowej odniósł się do związków byłego szefa Orlenu z masowym sprowadzaniem obcokrajowców, którzy byli zatrudniani przy budowie inwestycji Olefiny III. Współpracownicy Daniela Obajtka mieli lobbować za uproszczeniem systemu zatrudnienia.

Punkt informacyjny PIP na budowie Olefiny III (autor: Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie)

Przewodniczący komisji ds. afery wizowej mówił dziś w „Poranku RDC” o związkach Daniela Obajtka ze sprowadzeniem do Polski cudzoziemców zatrudnianych przy budowie Olefiny III. Michał Szczerba wskazał, że za uproszczeniem systemu zatrudnienia mieli lobbować współpracownicy byłego szefa Orlenu.

Zatrudniane były osoby niezweryfikowane pod kątem bezpieczeństwa. Na listy dopisywano także dwumiesięczne dzieci pracowników, tworząc kanał przerzutowy dla imigrantów.

– To był kanał przerzutowy, gdzie normalnie pośrednikowi w Indiach trzeba zapłacić kilka tysięcy euro, żeby dostać wizę do Europy do strefy Schengen. Oni, czyli osoby niezwiązane z tymi inwestycjami, dopisywali do tych list dwumiesięczne dzieciaki i udawali, że to są pracownicy. Ci ludzie się w ogóle nie pojawiali w Polsce, albo pojawiali się na chwilę, tylko po to, żeby zbiec – podkreślił Szczerba.

D. Obajtek wystąpił do P. Wawrzyka o zgodę na dostęp do wewnętrznego systemu MSZ e-Konsulat. Można tam wprowadzać i modyfikować dane. Upoważnienie od P. Wawrzyka otrzymali obcokrajowcy - mówi @MichalSzczerba w Poranku RDC #komisjawizowa #Obajtek pic.twitter.com/Juq7UiNRc0 — Polskie Radio RDC (@rdcpolskieradio) May 28, 2024

Obcokrajowcy byli zatrudniani przy inwestycji Olefiny III. Była tam przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Michał Szczerba przyznał, że „to obóz pracy”.

— Tym ludziom, na przykład z Turkmenistanu zabierano na miejscu paszporty, czyli coś, co jest przynależne. Wyobraźcie sobie państwo, że pracodawca przychodzi i mówi „oddaj paszport, ja go schowam, i ja jestem jego dysponentem. Ty jesteś od dzisiaj niewolnikiem i pracujesz tak, jak ja chcę. Z tym paszportem i z tą wizą już nigdzie nie wejdziesz, bo Obajtek wizę załatwił sobie u Wawrzyka”. Skandaliczne warunki, którymi interesuje się rzecznik praw obywatelskich — powiedział Szczerba.

O 10:00 miało rozpocząć się przesłuchanie Daniela Obajtka. Ten jednak nie zjawił się, ponieważ — jak stwierdził wcześniej — nie był „skutecznie wezwany” na posiedzenie.

