Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości. Poseł Marcin Romanowski bez immunitetu

Przełom w aferze wokół Funduszu Sprawiedliwości. Rada Europy pozbawiła immunitetu posła Marcina Romanowskiego - posła klubu PiS i byłego wiceministra sprawiedliwości. To jeden z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym nielegalnego wydatkowania środków z funduszu. Do tej pory polityk nie mógł być ścigany ze względu na chroniący go immunitet.