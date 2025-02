Będą dodatkowe dostawy leków przeciw grypie. Do aptek mają trafić jeszcze w lutym

Leki przeciw grypie mają trafić do aptek jeszcze w lutym - zapewniła minister zdrowia Izabela Leszczyna. Jak informowaliśmy, obecnie ich brakuje - sprzedaż w styczniu w porównaniu z ubiegłym rokiem była wyższa o 300 procent. Resort zdrowia zwrócił się do Europejskiej Agencji Leków, żeby dostarczyli do Polski farmaceutyki, które miały trafić do innych państw. Chodzi o 100 tysięcy dawek.