Lekarze apelują o ostrożność w sylwestra. Największymi zagrożeniami fajerwerki i alkohol Olga Kwaśniewska 29.12.2022 19:41 Połamane i poparzone palce oraz nogi albo urazy twarzy i oczu. To najczęstsze uszkodzenia, z jakimi na SOR zgłaszają się w sylwestrową noc użytkownicy petard i fajerwerków. Lekarze apelują o szczególną ostrożność.

- Ostrożnie przede wszystkim z alkoholem, bo to kolejna grupa pacjentów, którzy trafiają na szpitalny oddział ratunkowy. Nie tylko po urazach, czasami po prostu znalezieni leżący na ulicy. Więc nie porzucajmy swoich niedobitków po skończonej nocy sylwestrowej, ale przede wszystkim starajmy się bawić w nowym roku bezpiecznie, używając środków pirotechnicznych odpowiedzialnie. Jeśli dzieci w tym uczestniczą, to zawsze w towarzystwie osób pełnoletnich trzeźwych - mówił Mariusz Mioduski z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach:





Mariusz Mioduski opowiedział RDC, z jakimi przypadkami zgłaszają się co roku poszkodowani.

- Są to urazy kończyn zazwyczaj. One są mniej poważne. Ale również są to urazy i twarzoczaszki i urazy, które są niestety urazami kwalifikowanymi do tak zwanych urazów czaszkowo-mózgowych, kiedy dochodzi już do uszkodzenia również tkanki nerwowej. Nie tylko oczu, ale są to skutki, które mogą być na tyle poważne, że mogą zakończyć się zgonem pacjenta - wskazał.

Co roku na SOR trafia przynajmniej kilka osób z urazami po korzystaniu z materiałów pirotechnicznych i przynajmniej kilkanaście w stanie upojenia alkoholowego albo z zatruciem.

