Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci papieża seniora Benedykta XVI; żegnamy wielkiego człowieka i wybitnego teologa - głosi wpis w księdze kondolencyjnej, którego w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy i kierownictwa KPRP złożył wiceszef prezydenckiej kancelarii Piotr Ćwik. Emerytowany zwierzchnik Kościoła zmarł w sobotę w wieku 95 lat. Pogrzeb zaplanowano na czwartek 5 stycznia.



KPRP o papieżu Benedykcie XVI: żegnamy wielkiego człowieka i wybitnego teologa (autor: Marek Borawski/KPRP)

Jak przekazała KPRP, wiceszef KPRP - w imieniu głowy państwa i kierownictwa Kancelarii - złożył we wtorek wpis w związku ze śmiercią papieża seniora Benedykta XVI w księdze kondolencyjnej wystawionej w Nuncjaturze Apostolskiej w Polsce.

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci papieża seniora Benedykta XVI. Pragniemy wyrazić najszczersze kondolencje. Żegnamy wielkiego człowieka, wybitnego teologa, którego myśl inspirowała i wciąż inspiruje ludzi na całym świecie" - głosi wpis.

Zaznaczono w nim, że kardynał Joseph Ratzinger "był jednym z najbliższych współpracowników św. Jana Pawła II i wielkim przyjacielem Polski, także w trudnych dla naszego kraju czasach". "Z głęboką wdzięcznością wspominamy, że jako arcybiskup Monachium i Fryzyngi, po wprowadzeniu przez reżim komunistyczny stanu wojennego w Polsce, 21 grudnia 1981 roku przeszedł ulicami Monachium na czele wielotysięcznej procesji solidarności z Polską" - podkreślono.

Przypomniano, że Joseph Ratzinger jako kardynał bywał wielokrotnie w Polsce, a w 2006 roku przybył, jako papież Benedykt XVI i był przyjmowany entuzjastycznie przez Polaków.

"Nie zapomnimy, że dzięki jego decyzji już w sześć lat po śmierci, 1 maja 2011 roku odbyła się beatyfikacja Papieża Jana Pawła II. Papież Benedykt XVI pozostanie w naszej pamięci jako człowiek głębokiej wiary, oddany syn Kościoła, wielki swoją skromnością i pokorą. Nasze myśli i modlitwy są ze wspólnotą Kościoła Powszechnego. Prosimy o przyjęcie naszych najszczerszych wyrazów współczucia" - głosi wpis.

Abp Stanisław Gądecki reprezentantem Episkopatu Polski

Uroczystości pogrzebowe papieża seniora zaczną się w czwartek 5 stycznia o godz. 9.30 pod przewodnictwem papieża Franciszka. Po mszy Benedykt XVI spocznie w podziemiach bazyliki św. Piotra.

- Episkopat Polski na pogrzebie papieża seniora Benedykta XVI będzie reprezentował przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki. Towarzyszyć mu będzie grupa biskupów reprezentujących poszczególne diecezje – powiedział rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak.

Poinformował, że "z Prezydium Konferencji Episkopatu Polski na pewno, poza przewodniczący KEP abp. Stanisławem Gądecki, pojedzie wiceprzewodniczący KEP abp Marek Jędraszewski".

Oficjalnie obecność na czwartkowych uroczystościach w Rzymie zapowiedzieli też prymas Polski abp Wojciech Polak i metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Rzecznik KEP zaznaczył, że oficjalnym momentem dziękczynienia za życie papieża seniora będzie w najbliższą sobotę 7 stycznia o godz. 12.00 uroczysta msza żałobna w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Liturgii z udziałem polskich biskupów będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Homilię wygłosi abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki poprosił 31 grudnia, aby w najbliższych dniach odprawiono msze św. dziękczynne w katedrach, a 5 stycznia po pogrzebie papieża seniora msze św. żałobne w intencji Benedykta XVI we wszystkich kościołach w kraju.

W odpowiedzi na ten apel w kilku diecezjach biskupi poprosili także o modlitwę różańcową i o uruchomienie dzwonów o godz. 9.30, w momencie rozpoczęcia pogrzebu. Zabrzmią one w archidiecezji gdańskiej i poznańskiej, w diecezji płockiej i sandomierskiej.

W kilku polskich diecezjach 5 stycznia odbędą się także centralne modlitwy w katedrach za papieża seniora. Tak będzie np. w archidiecezji katowickiej, łódzkiej, gnieźnieńskiej, w diecezji warszawsko-praskiej i drohiczyńskiej.

Drugi dzień na złożenie hołdu

Wtorek w Watykanie jest drugim dniem, w którym można złożyć hołd zmarłem emerytowanemu papieżowi Benedyktowi XVI. Jego ciało wystawiono w bazylice Świętego Piotra. Pierwszego dnia przyszło tam 65 tysięcy osób.

Przez cały poniedziałek do wieczora w liczącej kilkaset metrów kolejce na placu Świętego Piotra stali rzymianie, przedstawiciele duchowieństwa i wierni z wielu krajów, wśród nich Niemcy, Hiszpanie, Polacy. Przybywa też bardzo wielu turystów, którzy przyjechali na przełomie roku do Rzymu i nagle znaleźli się w centrum historycznych wydarzeń - pożegnania pierwszego w dziejach emerytowanego papieża.

Napływ ten okazał się znacznie większy niż wcześniej prognozowały władze Rzymu. Spodziewały się maksimum 35 tysięcy osób dziennie.

Faktycznie, jak się zauważa, wielki ruch „ludu Ratzingera”, przybywającego do Watykanu, by go pożegnać przeszedł wszelkie oczekiwania. Oczywiście obecnej sytuacji nie można w żaden sposób porównać z kwietniem 2005 roku, gdy na wejście na bazyliki, by oddać hołd Janowi Pawłowi II trzeba było czekać stojąc w kolejce nawet kilkanaście godzin. Wtedy łącznie przybyło ponad trzy miliony osób.

Napływ wiernych do bazyliki jest sprawny, dobrze skoordynowany i regulowany przez siły porządkowe począwszy od prowadzącej do Watykanu via della Conciliazione, podzielonej przez barierki na trasy przejść.

Potem wszyscy przechodzą na placu Świętego Piotra kontrole bezpieczeństwa, a następnie zmierzają w stronę bazyliki. Prawie każdy stara się choć na chwilę zatrzymać przed Benedyktem XVI.

We wtorek i w środę hołd można mu oddać od 7.00 do 19.00.

W czwartek odbędzie się msza pogrzebowa pod przewodnictwem papieża Franciszka. Według zapowiedzi Watykanu będą dwie oficjalne delegacje: Z Włoch i Niemiec, ojczyzny papieża Ratzingera, z prezydentami Sergio Mattarellą i Frankiem-Walterem Steinmeierem.

Przybędą też przywódcy i koronowane głowy z innych krajów; wśród nich prezydenci: Polski - Andrzej Duda, Węgier - Katalin Novak, Portugalii - Marcelo Rebelo de Sousa, oraz królowa Zofia z Hiszpanii.

Benedykt XVI zmarł w sobotę 31 grudnia w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie, gdzie mieszkał po ustąpienia z urzędu.

