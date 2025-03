Rząd zajmie się dziś uchwałą o przekierowaniu środków z KPO na cele obronne RDC 25.03.2025 04:18 Rząd zajmie się we wtorek m.in. uchwałą, zgodnie z którą środki z Krajowego Planu Odbudowy zostaną przekierowane na cele obronne. Ministrowie mają zająć się także założeniami polskiej polityki zagranicznej na ten rok. Ponadto w programie obrad jest też projekt podnoszący zasiłek pogrzebowy.

Posiedzenie rządu (autor: GOV.PL)

Przekierowaniem środków z KPO na cele obronne zajmie się dziś rząd. Pieniądze te złożą się na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO), który ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych i bezpieczeństwa Polski. Finansowane z niego mają być działania w zakresie m.in. modernizacji przemysłu obronnego, rozbudowy infrastruktury strategicznej oraz rozwoju innowacyjnych technologii obronnych.

"Przyjęcie powyższych zmian w ramach trwającej rewizji KPO umożliwi niezwłoczne rozpoczęcie prac nad ustawą umocowującą FBiO" - wskazano w wykazie prac legislacyjnych. Zgodnie z założeniami Fundusz będzie funkcjonował w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W miniony czwartek wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko informował na platformie X, że ministerstwo uzyskało zgodę Stałego Komitetu Rady Ministrów na powołanie Funduszu Bezpieczeństwa i Obrony w ramach KPO. Do funduszu ma trafić 30 mld zł. Na nowym funduszu mają skorzystać samorządy, które otrzymają wsparcie dla inwestycji podwójnego zastosowania - obronnego i cywilnego - np. drogi i schrony. Inwestycje obejmą również badania obronne i produkcję polskich firm zbrojeniowych.

Co jeszcze na posiedzeniu rządu?

W harmonogramie wtorkowego posiedzenia są też trzy inne projekty uchwał dotyczące wewnętrznego przekierowania środków w ramach różnych programów unijnych. Wśród nich znalazły się programy: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (tam w ramach programu FEnIKS na usuwanie skutków powodzi zostanie przesunięte ponad 3 mld euro), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Ministrowie zajmą się też założeniami polskiej polityki zagranicznej na 2025 r., które ma przedstawić minister spraw zagranicznych.

Rząd ma mają zająć się też m.in. projektem rozporządzenia ws. przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w którym znalazły się zapisy odnoszące się do głównych i zapasowych stanowisk kierowania, a także właściwości organów w tych sprawach. Rozporządzenie z założenia ustala również tryb w jakim poszczególne organy przechodzą na określone stanowiska kierowania.

Kolejnym punktem jest projekt nowelizacji dotyczący zasiłku pogrzebowego, zgodnie z którym od 1 stycznia 2026 r. ten miałby wzrosnąć z 4 tys. do 7 tys. zł. Obecna kwota świadczenia pozostaje na tym samym poziomie od 2011 r., co - jak wskazano w uzasadnieniu zmian - nie pokrywa ona nawet większości kosztów pogrzebu, średnio wynoszącego 8-10 tys. zł.

Oprócz tego rząd ma rozpatrzyć projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który zakłada zmianę terminu obowiązywania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin na 30 czerwca 2026 r. Zmienić mają się również inne powiązane terminy, określające wejście w życie poszczególnych znowelizowanych przepisów reformy systemu planowania przestrzennego.

Kolejne punkt obrad to projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich UE, który ma dostosować krajowe standardy do standardów unijnych, oraz projekt noweli ustawy o ochronie zabytków, który przesuwa wejście w życie ustawy liberalizującej przepisy dot. prowadzenia amatorskich poszukiwań zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych lub technicznych do 1 stycznia 2027 r.

