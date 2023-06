Jarosław Kaczyński wraca do rządu. W południe prezydent ma ogłosić zmiany RDC 21.06.2023 09:07 Jarosław Kaczyński ma zostać wicepremierem. Dziś o godz. 12:00 prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Na stanowisko wicepremiera ma powołać prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jak przekazał rzecznik rządu Piotr Müller, Kaczyński będzie jedynym wicepremierem w rządzie, pozostali wicepremierzy złożyli rezygnacje z funkcji wicepremierów i pozostaną ministrami.

Jarosław Kaczyński wraca do rządu? (autor: Łukasz Gągulski/PAP)

W środę w południe w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda ma powołać na stanowisko wicepremiera prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

– Szef naszego obozu politycznego, prezes PiS Jarosław Kaczyński zostanie jedynym wicepremierem. Dzisiaj odbędzie się powołanie – przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

Jednocześnie ze stanowiska wicepremiera odwołani mają zostać szef MON Mariusz Błaszczak, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

To powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu po tym, jak w czerwcu 2022 r. zrezygnował on z pełnienia funkcji wicepremiera i kierującego komitetem ds. bezpieczeństwa. Pracami komitetu Kaczyński kierował od października 2020 r.

