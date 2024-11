Wyższa akcyza na tytoń pomoże? Dziś Międzynarodowy Dzień Rzucania Palenia

Wyższa stawka akcyzy na papierosy na pewno zmniejszy dostęp do nikotyny — mówią psychologowie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Rzucania Palenia w Polskim Radiu RDC sprawdziliśmy, czy droższy tytoń ułatwi rozstanie się z nałogiem. Według badań CBOS i raportu WHO w Polsce pali co czwarty dorosły, czyli prawie osiem milionów osób.