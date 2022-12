Jak nie marnować świątecznego jedzenia? Mariusz Niedźwiecki 23.12.2022 11:38 Nie marnujmy jedzenia przed Bożym Narodzeniem i w trakcie świąt. Jak co roku, apelują o to m.in. organizacje pozarządowe. Przy okazji podsuwają pomysły na to, jak radzić sobie z nadmiarem żywności.

Jak nie marnować świątecznego jedzenia? (autor: pixabay)

Jeśli na świąteczny stół przygotujemy za dużo jedzenia, możemy je oddać do specjalnie oznaczonych lodówek i szafek na terenie całej Warszawy - do tzw. jadłodzielni.

- Najlepiej jednak już wcześniej zaplanować bardziej oszczędne świąteczne zakupy - mówi Karolina Hansen ze stowarzyszenia Foodsharing w Warszawie. - Dbamy o to, żeby się nie przejeść i o to, żeby się nie zmarnowało potem, a można też gościom dać pudełeczka do domu albo zachęcić, aby ze sobą przynieśli - wyjaśnia.





Marnować nie chcą także same sklepy i restauracje. Coraz więcej miejsc korzysta ze specjalnych aplikacji na telefon jak Foodsi czy Too Good To Go.

- Możemy w nich za dużo mniejsze pieniądze kupić produkty i potrawy z krótką datą ważności, tak by się nie zmarnowały - mówi Mateusz Kowalczyk z Foodsi. - Jedna trzecia tego, co my produkujmy, co trafia do nas na stół i trafia do sklepów i lokali, w których możemy korzystać z tego dobrobytu, trafia ostatecznie do śmietnika. Więc my jako Foodsi adresujemy ten problem i chcemy go rozwiązać - tłumaczy.





Każdego roku w Polsce na śmietnik trafia prawie 5 mln ton jedzenia. Niecałe 10 procent marnowane jest już w samych sklepach.

