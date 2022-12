Jak jesteśmy oszukiwani podczas świątecznych zakupów? [SPRAWDŹ] Agnieszka Pazdecka-Maruszak 05.12.2022 17:54 Kupując prezenty w Internecie można stracić oszczędności. Święta Bożego Narodzenia to okres złotych żniw dla cyberprzestępców – mówi specjalista w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z Fundacji Kazimierza Pułaskiego Andrzej Kozłowski. Najczęściej oszukiwani jesteśmy właśnie podczas zakupów.

Jak się ustrzec przed cyberprzestępcami? (autor: Pixabay)

– Nie raz, nie dwa znajdujemy superoferty i superprzecany, przelewamy gotówkę, po czym nie dostajemy towaru i nie ma możliwości zwrotu pieniędzy – mówi ekspert Andrzej Kozłowski.

Warto więc wiedzieć, jak ustrzec się przed cyberprzestępcami. – Zdrowy rozsądek, myślenie, nieuleganie emocjom, weryfikowanie tego, w co klikamy. CYberprzestępcy najczęściej wykorzystują naszą naiwność, lekkomyślność i brak ostrożności – podkreśla ekspert.

Pamiętajmy również by nie klikać w linki wysyłane do nas za pomocą SMS-ów czy maili, a przede wszystkim nikomu nie podawajmy ani nie wpisujmy naszych kodów PIN i haseł do kont bankowych.

