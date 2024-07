Znalezione zwłoki w Dąbrowie Zielonej to Jacek J. Są wyniki badań DNA RDC 25.07.2024 12:57 Wyniki badań DNA potwierdziły, że w Dąbrowie Zielonej znaleziono zwłoki Jacka J. – poinformowała w czwartek Prokuratura Okręgowa w Częstochowie. Mężczyzna, który według ustaleń śledczych dokonał potrójnego zabójstwa, był poszukiwany przez ponad trzy lata.

Laboratorium (autor: pexels)

Wyniki badań DNA potwierdziły, że znaleziono zwłoki Jacka J. - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Częstochowie. Zwłoki z raną postrzałową głowy znaleziono w piątek o poranku obok boiska lokalnego klubu sportowego. Pierwsze wnioski z oględzin – przeprowadzonych z udziałem biegłych z zakresu medycyny sądowej oraz balistyki – wskazały, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Śledczy na miejscu zabezpieczyli broń.

„W toku śledztwa prokurator uzyskał opinię biegłego z zakresu badań genetycznych dotyczącą porównania profilu próbki DNA, która została pobrana ze zwłok, z profilem DNA poszukiwanego Jacka J. Na podstawie tej opinii ustalono, że zwłoki mężczyzny ujawnione (...) w miejscowości Dąbrowa Zielona są zwłokami Jacka J.” – powiedział rzecznik częstochowskiej prokuratury prok. Tomasz Ozimek.

Zastrzelił trzy osoby, w tym brata

Według ustaleń śledczych, Jacek J. w nocy 10 lipca 2021 r. w Borowcach zastrzelił swojego brata, bratową oraz 17-letniego bratanka. Od tego czasu przez ponad trzy lata pozostawał nieuchwytny. Znajdował się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców w Unii Europejskiej.

Prokuratura po znalezieniu zwłok mężczyzny wszczęła śledztwo, które dotyczy doprowadzenia go do targnięcia się na własne życie lub udzielenia mu pomocy. Grozi za to od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

