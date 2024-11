Kultura gwałtu coraz bardziej powszechna? Ekspert: konieczna jest edukacja od najmłodszych lat

To nie zmiany w prawie, a edukacja od najmłodszych lat sprawią, że do takich sytuacji będzie mniej — mówił w rozmowie z Polskim Radiem RDC prezes Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu Adam Kuczyński. W miniony weekend w Warszawie miało dojść do kolejnego przypadku gwałtu w przewozie osób. 42-letni kierowca, obywatel Gruzji miał wykorzystać kobietę, która znajdowała się pod wpływem leków i alkoholu.