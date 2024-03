Zwolnił graficzkę przez Skype. Inspekcja pracy zabiera głos po internetowym wpisie RDC 15.03.2024 15:28 Szerokim echem odbił się w Internecie post pracownicy, która poinformowała, że została zwolniona przez Skype'a. Pracę miała stracić w radomskiej firmie po tym, jak wykonała 9 grafik z zamówionych 15. Działała na programie, z którym wcześniej nie pracowała. – Rozwiązanie tej umowy nie wymaga formy pisemnej – tłumaczy Radiu dla Ciebie Jacek Wojciechowski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

Graficzka zwolniona przez Skype (autor: pexels)

Niemal 6 milionów wyświetleń w dwa dni zdobył post pracownicy, która upubliczniła korespondencję dotyczącą sposobu jej zwolnienia przez przełożonego. Pracodawca tłumaczy, że realizacja projektów nie jest czasem na naukę. To spotkało się z ogromnym oburzeniem internautów.

Szef mnie zwolnił na SKYPE XDDDDD bo zrobiłam 9 wizualizacji do produkcji, a nie 15 jak grafik co pracuje od początku tutaj (drugi dzień pracy) XDDD pic.twitter.com/lVW5Wlu3iO — Petrichor (@samoniniko) March 14, 2024

Forma zatrudnienia jest kluczowa

Jak tłumaczy szef radomskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Jacek Wojciechowski. w tej sytuacji nie działają przepisy, odnoszące się do umów o pracę.

– Wypowiedzenie takiej umowy nie wymaga formy pisemnej, z uwagi na to, że jest to umowa cywilno-prawna. Taka osoba nie podlega pod Kodeks pracy, więc nie mam tu do czynienia z pracownikiem. Jest to zleceniobiorca, który podlega pod Kodeks cywilny – wyjaśnia Wojciechowski.

Zdaniem Bartka Kurzycy z Komisji Krajowej „Inicjatywy Pracowniczej” często umowy-zlecenia umożliwiają pracodawcom działania, które mogą budzić wątpliwości.

– Możliwe, że ta graficzka pracowała w taki sposób, że wypełniałoby to warunki umowy o pracę, a nie umowy-zlecenia. W kontekście umowy o pracę pierwsze dni są okresem próbnym, a wtedy nie pracuje się tak wydajnie, jak później. Byłoby to więc usprawiedliwione, że nie wypełniała normy – mówi Kurzyca.

Właściciel przedsiębiorstwa tłumaczył, że każdy pracownik musi samodzielnie wykonywać swoje obowiązki, a kobieta nie posiadała odpowiednich kwalifikacji. Do tego miała także podpisaną umowę-zlecenie. W oświadczeniu zaprosił też byłą pracownicę po odbiór wynagrodzenia.

