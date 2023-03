Dziś Światowy Dzień Otyłości. Eksperci apelują - zwracajmy uwagę na to co i jak jemy Beata Głozak 04.03.2023 13:36 Jest źle, a może być jeszcze gorzej. Chodzi o problem nadwagi i otyłości wśród Polek i Polaków. Według Narodowego Funduszu Zdrowia za dużo ważą już trzy na pięć osób. - Problem jest ogromny – przyznaje koordynatorka zespołu dietetyków w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Justyna Zdzieborska.

Światowy Dzień Walki z otyłością (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

Koordynatorka zespołu dietetyków w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Justyna Zdzieborska przypomina o podstawowych zasadach.

- Warto byłoby zacząć od tej regularności. Fajnie, żeby te przerwy między posiłkami wynosiły tak 3-4 godziny. Cukier, wiemy, że jest wszędzie, ale w miarę możliwości ten cukier dodawany do żywności, czyli napoje słodzone, fast foody, tego powinniśmy spożywać jak najmniej. Kolejna sprawa warzywa i owoce, to właśnie ta grupa powinna być grupą podstawową w naszym odżywianiu - mówi Zdzieborska.

Sytuacji nie poprawia tez brak ruchu. W czasie pandemii gdy byliśmy zamknięci w domach restauracje były nieczynne, lubiliśmy wyrwać się choćby po to by pobiegać.

- Z tego czasu nie wiele zostało - mówi trener Maciej Żukiewicz.

- Coraz mniej ludzi w Polsce biega, staramy się ten trend odwrócić. Zachęcamy do zdrowego trybu życia, kochani wracajcie, nie przejmujcie się osiąganymi przez was czasami, zachęcajcie swoich znajomych do tego by wrócić na tę zdrową ścieżkę - mówi Żukiewicz.

Przyczyną otyłości, poza niewłaściwą dietą, mogą być czynniki hormonalne i genetyczne. Według Narodowego Funduszu Zdrowia nadwagę ma już trzech na pięciu dorosłych Polaków.



