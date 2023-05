Dziś ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego PIT RDC 02.05.2023 11:26 Do 2 maja 2023 r. trzeba złożyć zeznanie podatkowe PIT. Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej – przypomina Ministerstwo Finansów. Wiceminister finansów Artur Soboń zachęca do sprawdzenia PIT-u w e-Urzędzie Skarbowym.

Ostatni dzwonek, by rozliczyć się z fiskusem (autor: RDC)

Ministerstwo Finansów przypomniało, że najprostszą formą rozliczenia z urzędem skarbowym jest usługa Twój e-PIT. Do 2 maja można zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38.

- Warto zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzić swój PIT. Zachęcam do tego, ponieważ zeznanie przygotowane w systemie możemy uzupełnić zanim 2 maja zostanie automatycznie zaakceptowane. W przygotowanych zeznaniach możemy wprowadzić korzystne zmiany. Możemy uwzględnić przysługujące odliczenia i ulgi, które nie są automatycznie przypisane w systemie. Możemy wybrać wspólne rozliczenie z małżonkiem. Samotny rodzic może rozliczyć się z dzieckiem. To wszystko może zwiększyć nasz zwrot podatku – powiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

🗓️ 2 maja kończy się okres rozliczeń #PIT za ubiegły rok.



🔔 Nie odkładaj rozliczenia na ostatnią chwilę. Jeszcze dziś skorzystaj z udogodnień w usłudze #TwójePIT. Wejdź na https://t.co/DO70OKaCkz.#eUsługiKAS pic.twitter.com/4QSr9jf086 — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) April 30, 2023

Co z PIT po 2 maja?

O północy 3 maja 2023 r. rozpocznie się automatyczna akceptacja zeznań w usłudze Twój e-PIT. Potrwa ona do 10 maja br. Usługa w tym czasie nie będzie dostępna. Jednak automatyczna akceptacja nie obejmie formularzy PIT-28 i PIT-36, ponieważ wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

MF podało także, że podatnicy złożyli już ponad 13,7 mln deklaracji. Większość z nich wpłynęła elektronicznie. Za pośrednictwem usługi Twój e-PIT złożono prawie 7 mln zeznań. Z kolei w formie papierowej wpłynęło do tej pory zaledwie ok. 7 proc. deklaracji. Z danych MF wynika także, że w ponad 8,3 mln deklaracji podatnicy wykazali nadpłatę.

- Szacowaliśmy, że co najmniej 15 mln Polaków otrzyma zwrot podatku na kwotę ponad 18 mld zł. Okazało się jednak, że zwrócimy jeszcze więcej podatku, a 2023 rok będzie rekordowy pod tym względem. Na 25 kwietnia zwróciliśmy już podatnikom ponad 18,8 mld zł – powiedział Artur Soboń.

Kiedy zwrot podatku PIT?

- Zwroty podatku są w tym roku rekordowe nie tylko ze względu na ich kwoty, ale też błyskawiczne tempo przekazywania środków. Zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych za pomocą naszej usługi Twój e-PIT trafiają na konta podatników średnio w ciągu 12 dni, ale zdarza się, że podatnik dostaje zwrot nawet 1 dzień po złożeniu zaznania - zauważył Soboń.

Jak stwierdził, wysokie zwroty podatku są efektem zmiany systemu podatkowego na bardziej korzystny, co przełożyło się na obniżenie podatków dla „zdecydowanej większości Polaków”.

- Obniżyliśmy stawkę PIT aż o 5 proc. Zwiększyliśmy do 30 tys. zł kwotę, do której w ogóle nie płaci się podatku. Podnieśliśmy też próg podatkowy do 120 tys. zł. Dzięki temu możemy zarobić więcej niż w poprzednich latach a i tak zapłacimy niższą stawkę podatku. Wprowadziliśmy też szereg preferencji i ulg z myślą o rodzinach, samotnych rodzicach, młodych ludziach czy seniorach. Dzięki temu zwrot podatku otrzymają przykładowo wszyscy zleceniobiorcy a rodziny z co najmniej czwórką dzieci (w zakresie przychodów do 85 528 zł u każdego rodzica), pracujący seniorzy i młodzi ludzie do 26. roku życia (również do wysokości tej kwoty) w ogóle nie płacą podatku – powiedział wiceminister finansów.

Czytaj też: PIT za 2022 rok. Ostatnie dni na złożenie zeznania podatkowego