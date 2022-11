Działania w miejscu eksplozji w Przewodowie zakończone. Na terenie wsi nie ma już służb RDC 20.11.2022 09:14 Służby zakończyły prace na miejscu eksplozji w Przewodowie, w której zginęło dwóch mężczyzn - traktorzysta i kierownik magazynu zbóż. Na terenie placu suszarni zbóż po ekspolozji pozostał duży lej powybuchowy o głębokości ok. 5 metrów. Wśród pozostałości znajdują się metalowe fragmenty wagi towarowej.

Koniec pracy służb w Przewodowie w miejscu eksplozji rakiety (autor: Policja lubelska/Twitter)

W niedzielę rano przy wjeździe do wsi Przewodów nie ma już policjantów, którzy zabezpieczali teren w pobliżu suszarni zbóż. Również na terenie samej suszarni nie ma przedstawicieli żadnych służb, śledczych czy ekspertów, którzy tam pracowali.

Suszarnia znajduje się w okolicy domów jednorodzinnych i bloków. 500 metrów dalej mieści się szkoła. Brama wjazdowa do magazynów suszarni jest zamknięta, powiewa na niej biało-czerwona flaga i wisi tabliczka z informacją, że teren jest monitorowany.

Samo miejsce eksplozji znajduje się w głębi placu. Wielka dziura w ziemi o głębokości około pięciu metrów jest praktycznie przy samym płocie. W tym miejscu, gdzie teraz jest lej powybuchowy, znajdowała się waga towarowa, na którą wjeżdżały tiry i dokonywano ważenia przywiezionego zboża.

Wybuch w Przewodowie

Do wybuchu we wsi Przewodów w woj. lubelskim, leżącej blisko granicy polsko-ukraińskiej, doszło we wtorek, w dniu, w którym siły rosyjskie przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę. Na teren suszarni zbóż w Przewodowie spadła rakieta - jak później informowały polskie władze - najprawdopodobniej ukraińskiej obrony powietrznej, doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. Podkreślono, że wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta była wynikiem nieszczęśliwego wypadku.

Postępowanie w sprawie wybuchu prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Na miejscu od wtorku pracowali prokuratorzy Mazowieckiego i Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, Prokuratury Regionalnej w Lublinie, Prokuratury Okręgowej w Zamościu, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, ABW, CBŚP, żołnierze, a także biegli, w tym z Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia w Zielonce i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, pirotechnicy oraz amerykańcy eksperci. W piątek w oględzinach miejsca eksplozji brali udział również ukraińscy eksperci, którzy po kilku godzinach wyjechali z Przewodowa.

Dwie ofiary zdarzenia

Dwie ofiary wybuchu to 62-letni traktorzysta Bogdan C. i 60-letni Bogusław W., który był kierownikiem magazynu. Pogrzeb drugiego z mężczyzn odbył się w sobotę, w niedzielę na godz. 13 zaplanowano uroczystości pogrzebowe 62-latka.

